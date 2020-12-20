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Kültür - Sanat Çal Mağarası 11 ayda 182 bin turist ağırladı
Kültür - Sanat

Çal Mağarası 11 ayda 182 bin turist ağırladı

Trabzon’da sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile yer altındaki “saklı cennet” olarak nitelendirilen Çal Mağarası, yılın 11 ayında 182 bin 511 turiste ev sahipliği yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:11:00 -
Çal Mağarası 11 ayda 182 bin turist ağırladı

Dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen ve “yer altındaki saklı cennet” olarak nitelendirilen Çal Mağarası, ziyaretçilerine dört mevsim eşsiz güzellikler sunuyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mağarayı daha cazip hale getirmek için gayret ettiklerini dile getirdi. Zorluoğlu, “Mağara içi acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum çıkış noktaları düzenlenmiştir. Şimdi de ziyaretçilerimize hizmet verecek bilet ve ürün satış alanı, kafe ve seyir terasının yapım çalışmaları sürüyor. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışmalarımızla Çal Mağarası her açıdan çok daha cazip hale gelecektir” dedi.

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