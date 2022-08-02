Çal, çal, çal Rıza.. Sana da CHP'ye de çok yakışıyor çal, Rıza!

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T24'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları, Genel Hukuk ve politika konularında yazılar yazan CHP'li eski Milletvekili Rıza Türmen, Din derslerine karşı çıkmayı sürdürüyor.

28 Şubat sürecinde, "Başörtüsü insan hakkı değildir." sözleri ile darbeye destek veren CHP'li Türmen, T24'deki köşe yazısında, Anayasa Mahkemesi'nin Din dersi ile ilgili kararını değerlendirdi.

"Zorunlu din dersi ve Anayasa Mahkemesi kararı, AYM kararı olumlu bir adım olmakla birlikte, AİHM kararlarının gerisinde kalıyor." diyen Türmen, "Anayasa Mahkemesi (AYM), Anayasa’nın 24. maddesinde düzenlenen zorunlu din dersiyle ilgili önemli bir karar verdi. Ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine karar verdi." ifadelerini kullandı.

'2014 yılında AYM'ye başvurdu'

Hüseyin El adlı kişinin, Eskişehir Havacılar İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi kızı Nazlı Şirin El’in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersinden muaf tutulması için başvurusunu yazan Türmen, "Bu istemi, okul yönetimi tarafından sadece Hristiyan ve Musevi dinlerine mensup öğrencilerin DKAB dersinden muaf tutulabilecekleri gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine başvurucu, kızının nüfus cüzdanındaki İslam ibaresinin kaldırılması için Nüfus Müdürlüğü’ne başvurdu ve ibare kaldırıldıktan sonra idare mahkemesinde bu karara karşı iptal davası açtı. 4 yıl süren hukuk mücadelesini kaybedince 2014 yılında AYM’ye başvurdu." dedi.

Çal, çal, çal Türmen!

40 yıldır çello çalan CHP'li Rıza Türmen, AYM'nin kararını şöyle değerlendirdi:

AYM yukarıdaki çerçevede yürüttüğü incelemede önce bu dersin, "Anayasa’nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek ve ahlaki değerleri benimsetmek amacıyla zorunlu olması öngörülen din kültürü ve ahlak öğretimi içeriğine kavuşturulamadığı" sonucuna ulaştı.

İkinci olarak AYM, öğretilen bilgilerin Anayasa 24. maddesindeki bir sonraki cümlede düzenlenen"kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlı" olarak yapılması gereken din eğitimi ve öğretimi niteliğinde olduğu sonucuna vardı. Bu durumda bu dersi çocuklarına aldırmak istemeyen ebeveynler için muafiyet sağlanması gerekmekte. Bu yapılmadığı için AYM, ebeveynin eğitim ve öğretimde dini ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

AİHM'i öne sürdü!

AYM'nin kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ile kıyaslayan Türmen, şöyle devam etti:

Şimdi, AYM’nin bu kararının, AİHM’in Alevi çocuklarına zorunlu din dersi verilmesi konusunda verdiği iki kararla, Hasan ve Eylem Zengin/ Türkiye (9.10.2007) ve Mansur Yalçın ve diğerleri/ Türkiye (16.9.2014) kararlarıyla ne denli uyum içinde olduğu ve zorunlu din dersinin yarattığı soruna çözüm getirip getirmediğine bakmak gerekir.

AİHM’in her iki kararında da altını önemle çizdiği husus, Alevi çocuklarının evde öğrendikleriyle okulda öğrendikleri arasında çelişki olduğu ve bu çelişkinin önlenmesi gerektiği.

AYM kararı olumlu bir adım olmakla birlikte, AİHM kararlarının gerisinde kalıyor. O nedenle, Bakanlar Komitesi’nin AİHM kararlarının uygulanması, DKAB dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması için hükümete baskı yapmaya devam etmesi beklenmeli.