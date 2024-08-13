  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok Marketler'den şok fiyatlar

ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı

İstanbul hava sahasında alarm veridi! Pilotlar sık sık uyarılıyor

İsrail’e yapacağı hamle beklenirken bomba İran’da patladı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, zehir zemberek sözlerle istifa etti ‘Kabine toplantısında halkın hassasiyeti dikkate alınmadı’

Erdoğan eski yazarımız Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

Yunanistan cehennemi yaşıyor! 9 köy ve İki hastane tahliye edildi… Yangın Atina’ya yaklaştı

PKK'lı teröristler Şırnak'ta sivillere saldırdı

DEM'li Van Belediyesi Türklere hizmet vermiyor

Putin'den Filistin hamlesi! İsrail kuduracak

ABD ve İngiltere Kıbrıs’a yığınak yapıyor? 1000’den fazla komando Ağrotur'da! Neler oluyor? İngiliz amfibi hücum gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı
Spor Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı
Spor

Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 00:14:00 -
Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşan Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, karşılıklı gollerin atıldığı Rize'deki karşılaşmadan 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasındaki son maçta sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

PERDEYİ FIGUEIREDO AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor net pozisyonlar bulurken Muhammed Şengezer gole izin vermedi ve ardından RAMS Başakşehir, Joao Figueiredo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçirdi.

RİZESPOR'UN CEVABI GECİKMEDİ

Çaykur Rizespor'dan ise cevap gecikmedi. Ev sahibi takım 45+5'te kullanılan koşe vuruşunda Husniddin Aliqulov'un kafa golüyle skorda eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PUANLAR PAYLAŞILDI

İlk yarıda 1'er gol bulan her iki takım da ikinci 45 dakikada bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar ligin ilk haftasında puanları paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23