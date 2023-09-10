Çaktırmadan cinsiyet vurgusu! Berna Laçin’den milli takıma çirkin sözler
A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ile berabere kalması yoğun eleştirilere neden olurken, Berna Laçin’in konuyu alakasız yerlere çekmesi büyük tepki çekti.
Attığı abuk subuk tweet’lerle gündemde kalmaya çalışan oyuncu bozuntusu Berna Laçin, feministlerin erkek cinsiyetine yönelik düşmanlığını, üstü kapalı bir şekilde A Milli Futbol Takımı üzerinden dayatmaya çalıştı.
Kadın voleybol takımının şampiyonluğunun ardından sporcuların tarifeli uçakla geldiğini söyleyen Berna Laçin, Ermenistan ile berabere kalan Erkek A Milli Futbol Takımı hakkında cinsiyetçi ifadeler kullandı.
A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ile berabere kalması yoğun eleştirilere neden olurken, Berna Laçin’in konuyu alakasız yerlere çekmesi büyük tepki çekti.
Başarısız oyuncu şunları yazdı:
“Vaaay büyük başarı, Ermenistan gibi bir futbol grusu ülke ile hem de kendi evimizde berabere kaldığımız için futbolcu beyleri kutlarım; F-16’lar karşılasın, primler yağsın erkek futbol takımına…
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