Çaktırma kanka, işten atacağız, sonra geri alacağız! Milleti aptal yerine koyuyorlar...

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Katıldığı TV 100 canlı yayınında SADAT reklamı yayınlanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” hakaretinde bulunmuştu.

TV 100 yönetimi, yaptığı açıklamada program sorumlusu ile reklam müdürünün işlerine son verildiğini açıklamıştı. Araya giren CHP'li Barış Yarkadaş, TV 100'ün sahibi Necat Gülseven ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir araya getirdi.

Milleti aptal yerine koyuyorlar!

Görüşmeden sonra CHP'ye yakın medya kuruluşları ile gazeteciler, Kılıçdaroğlu'nu sözde "işten kovulan çalışanları geri aldırdı" diyerek güzellemek için birbiri ile yarışıp milleti aptal yerine koydu.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman da "Linç kültürü ve Kılıçdaroğlu’nun olgunluğu" başlıklı köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu yolla güzelledi.

Sevilay Yılman yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Neyse ki yaptıkları aymazlık üzerine 3 çalışanın yok yere ekmeğinden olmasını kıs kıs gülerek izleyen SADAT’ın ve müfrit muhaliflerin bu ayıbı temizlendi.

Üstelik bizzat CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından.

Bugün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne giderek özür dileyen kanalın patronu Necat Gülseven’e; “Sizin bir kötü niyetiniz olmadığını biliyorum. Bundan eminim. Uğur Bey’e ve size yönelik eleştirilere, tepkilere en az sizler kadar üzüldüm. Bu yüzden 3 arkadaşın işine son verdiğinizi duydum. Bu beni daha çok üzdü. Lütfen o 3 arkadaşı görevlerine döndürün. Masum insanların ekmeğinden olmasını asla istemiyorum” diyerek ricada bulunmuş.

Evet. SADAT’ın reklamının tam da onun olduğu bir program sırasında yayınlanmış olması büyük bir hata…

Ama sonuçta hata!

Kim tam olarak bilmiyorum ama öğrendiğim kadarıyla bir çalışanın dikkatsizliği nedeniyle oluşmuş bir durum.

Biz de aynı işi yapıyoruz.

Yaşanıyor zaman zaman böyle talihsizlikler.

Ki, reklam girdiği anda yayın sorumluları fark edip kısa zaman içerisinde geri çekmişlerdi.

Evet…Kısacık da olsa SADAT o reklamıyla amacına ulaştı belki ama onların bu kötücül niyetleri nedeniyle yüzlerce çalışanı olan bir televizyon kanalının zora düşmesinin ve dahası 3 çalışanının böylesi ekonomik bir süreçte işsiz kalmasının tek nedeni muhaliflerin akıllara durgunluk veren yorumlarıydı, tepkileriydi.

O nedenle çok memnun oldum Kılıçdaroğlu/Necat Gülseven buluşmasına ve oradan yansıyan güzel fotoğraflara, verilen insanlık dolu mesaja…