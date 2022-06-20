Çakşır otunun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Çakşır otu da maydanozgiller familyası içinde yer alan ve sarı çiçekleri olan bir bitkidir. Ülkemizde Güney Doğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yetişen çakşır otunun başta vücudu toksinlerden arındırmak olmak üzere sağlığa birçok faydası vardır. İşte çakşır otunun faydaları…

Çakşır Otu Nedir?

Ferula adı verilen uzun ömürlü bir bitki türüdür. Kuru bir toz veya reçine şeklindedir. Bu bitki İran ve Ortadoğu’ya özgü fakat yaygın olarak yetiştirildiği Hindistan’a kadar uzanıyor. Bitkinin kokusu oldukça keskin olsa da, pişirme ve yiyecek hazırlama işlemlerinde kullanıldığında, lezzetli bir aromaya sahiptir. Ferula ailesinden olan çakşır otunun bir diğer ismi de şeytantersi otudur. Kurutulmuş çeşitleri bir baharat haline getilebilir ve pek çok farklı gıdaya eklenebilir ve genellikle Hint mutfağında, soslarda, sotelerde tipik bir baharat olarak kullanılır. Binlerce yıldır yerli topraklarında kullanılmış ve 16. yüzyıldan sonra Avrupa’da ve komşu bölgelerde popüler olmaya başlamıştır.

Bununla birlikte, gerçek yararı, düzinelerce ortak kullanım alanına sahip bitkisel tıp alanındadır. Ferulik asit, bazı tannoller ve tüketim sonucunda düzenli olarak kaydedilen sağlık yararlarına katkıda bulunan diğer çeşitli aktif bileşenler içeren uçucu yağlardan oluşur.

Hint vejetaryen yemeklerinde önemli bir bileşendir ve genellikle mercimek ve karnabahar gibi sebzelerle birlikte, bulgur gibi baklagillere eklenir. Pişirmede kullanıldığında, soğana veya pırasaya benzer bir lezzeti çağrıştırır. Tıbbi açıdan bakıldığında, içindeki kimyasalların, nüfusun % 10’undan fazlasını etkileyen irritabl bağırsak sendromu (IBS) tedavisine bile yardımcı olabileceğine dair bazı bilimsel kanıtlar vardır.

Astım Sorununu Rahatlatır

Güçlü bir solunum uyarıcı ve ekspektoran olarak, balgam söktürmeye ve göğüs tıkanıklığını doğal olarak gidermeye yardımcı olur. Geleneksel tıpta astım, boğmaca ve bronşit için kullanılır. İçersindeki uçucu yağ, akciğerler vasıtasıyla yok edilir; bu nedenle astım ve diğer akciğer ile ilgili konular için mükemmel bir tedavi olabilir.

Kan Basıncını DüşürürFerula olarak da bilinen çakşır otu, doğal kan sulandırıcıdır ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Kan dolaşımınızı iyileştirmeye, kanınızı akışkan tutmaya yardımcı olan ve kan pıhtılaşmasını önleyen bir bileşik kumarin içerir.

Bilim adamları, yararlı kardiyovasküler etkilere sahip olan Ferula türlerinde (asafoetida kaynağı) bazı fitokimyasallar bulmuştur. Hayvanlarda yapılan araştırmalar, Ferula özütünün ortalama arteriyel kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü göstermiştir. Özüt, kısmen fitobesinler sayesinde kan basıncını ve kardiyovasküler sağlığı olumlu yönde etkileyen gevşetici bileşikler içeriyor.

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) Tedavisine Yardımcı Olur

İrritabl bağırsak sendromu genellikle ishal, kabızlık, bağırsak gazı, şişkinlik, kramplar, karın ağrısı, ağrılı barsak hareketleri ve mukuslu akıntı gibi semptomlar içeren ağır hastalıktır. Çakşır otu incelendi ve irritabl bağırsak sendromu hastası olanlara başarılı bir homeopatik ilaç olarak bulundu.

IBS tedavisi gören kişilerde yapılan 14 haftalık bir çalışma, çakşır veya plasebo alan kişileri incelemiştir. Sonuçlar, çakşır kullananların plasebo alanlara göre daha fazla düzelme gösterdiğini buldu. Buna ek olarak, özellikle sulu ishal ve gazdan şikayetçi IBS’li hastalar için önerilir. Bu semptomlar, yemekten ve oturduktan sonra, gece boyunca ve sol tarafta daha kötüdür, ancak açık havada basınç ve harekete bağlı olarak rahatlar.

Kan Şekerini Kontrol Eder

Hayvan çalışmaları, çakşır otunun kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmaya ve normal kan şekerini korumaya yardımcı olmak için etkili ve doğal bir yol olabileceğini göstermiştir. Özütü, diyabetik hayvanlara dört hafta boyunca kilogram başına 50 miligram dozunda verildiğinde, araştırmacılar kan şekerini düşürücü bir etki görmüştür. Çalışma, bu etkinin muhtemelen fenolik asitlerin, özellikle de ferulik asitin ve tanenlerin varlığından kaynaklandığına karar verdi.

Kanseri Önler

Kanserin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili dünya çapında bir çok araştırma yapılmıştır ve bu nedenle çakşır otu büyük ilgi görmüştür. Antioksidan bileşiklerin yüksek konsantrasyonu, yani ferulik asit; vücuttaki serbest radikalleri aktif olarak arayıp nötralize eder ve kanserli hücrelerde azalma ile doğrudan bağlantılı olduğu gösterilmiştir.

Analjezik Özellikler Sergiler

Ağrı kesici mekanizması halen biraz gizemli olmasına rağmen, yaralanmalar veya ameliyat sonrası kronik ağrıya kadar geniş bir alanda analjezik olarak kullanılmıştır. Şişkinliği azaltmak ve kan dolaşımını artırmak gibi yararları sayesinde ağrıya neden olan birincil koşulların birçoğunu ortadan kaldırdığı bilinmektedir ve böylece ağrıları hafifletmektedir. Ağrı belirtileriniz ne olursa olsun, diyetinize bir parça çakşır otu eklemek işe yarayabilir.

Bağışıklığı Artırıyor

Bir antiviral, antibiyotik, antienflamatuvar ve balgam söktürücü madde olarak, solunum koşullarının tedavisi için idealdir. Astım gibi koşullardan şikayetçiyseniz, solunum yollarında olabilecek nötralize edici bakteriler veya patojenleri ortadan kaldırır, bağışıklık sisteminizi etkin bir şekilde artırır, kolay nefes almanıza izin verir, aşırı mukus ve balgamın sistemden uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

Sinir Bozukluğunu Azaltır

Vücudunuzu ve zihninizi yatıştırmak için kullanabilirsiniz, bu da histeri, ruh dalgalanması, kronik anksiyete, depresyon ve stres için etkili bir tedavi olabilir.

Üreme Sağlığını İyileştirir

Progesteron kadın üreme sağlığı için en önemli unsurlardan biridir ve çakşır otu bu önemli hormonun üretimini uyarır. Bu, erken doğumu, aşırı kanamayı ve kısırlığı önleyerek hamile annelerin güvenliğini artırmaya yardımcı olurken, genel olarak kadınların menstruasyon belirtilerini de azaltır.

Dozaj

Aşırı miktarda tüketildiğinde bulantı, kusma, diyare ve idrara çıkma rahatsızlığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, menopoz öncesi kadınlar tarafından uzun süre boyunca kullanılıyorsa menstruasyon döngüsünde dengesizliklere neden olabilir. Her zaman tavsiye edildiği gibi diyetinize bu kadar güçlü fakat yararlı bir bitki eklemeden önce doktorunuza veya eğitimli bir bitki uzmanına danışın.

Çakşır Otu Zararları

Vücut için birçok yararı bulunan çakşır otunun zararları da merak konusudur. Birçok açıdan fayda sağlayan bu bitkinin fazla miktarlarda tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmektedir. Çakşır otu, fazla miktarda tüketildiğinde ruhsal durumu olumsuz etkilemektedir. Bu durum da kişiler üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabilir.. Aynı zamanda hamilelerin ve kronik ya da başka herhangi bir sağlık sorunu olan bireylerin çakşır otu kullanması kesinlikle tavsiye edilir. Herhangi bir şekilde bu otu tüketmek isteyen ve sağlık sorunlarına bu bitkiyle çözüm üretmek isteyen kişilerin düzenli kullanıma başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Vücut için birçok yararı bulunan çakşır otunun zararları da merak konusudur. Birçok açıdan fayda sağlayan bu bitkinin fazla miktarlarda tüketilmesi kesinlikle tavsiye edilmektedir. Çakşır otu, fazla miktarda tüketildiğinde ruhsal durumu olumsuz etkilemektedir. Bu durum da kişiler üzerinde tehlikeli sonuçlar doğurabilir.. Aynı zamanda hamilelerin ve kronik ya da başka herhangi bir sağlık sorunu olan bireylerin çakşır otu kullanması kesinlikle tavsiye edilir. Herhangi bir şekilde bu otu tüketmek isteyen ve sağlık sorunlarına bu bitkiyle çözüm üretmek isteyen kişilerin düzenli kullanıma başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.