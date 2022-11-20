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Gündem Çakma ülkücü, kayışı tam kopardı! Cemal Enginyurt, öyle bir iddia ortaya attı ki...
Gündem

Çakma ülkücü, kayışı tam kopardı! Cemal Enginyurt, öyle bir iddia ortaya attı ki...

Saçma sapan çıkışlarıyla gündeme gelmeye çalışan yüzde yarımlık Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, yine ipe sapa gelmeyen bir herzeyi ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 11:16:00 -
Çakma ülkücü, kayışı tam kopardı! Cemal Enginyurt, öyle bir iddia ortaya attı ki...

Saçma sapan çıkışlarıyla gündeme gelmeye çalışan yüzde yarımlık Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, yine ipe sapa gelmeyen bir herzeyi ortaya attı.

Demokrat Parti'nin Dinar ilçe kongresinde konuşan Enginyurt, yaklaşan seçimler öncesi 'saltanat'ın geri getirileceğini ileri sürerek kargaları bile güldürdü. Enginyurt “Çocuklarınızın geleceği için herkese ulaşın. Bunlar yine iktidara gelirse saltanatı ilan edecekler” herzelerini yumurtladı.

 

 

 

 

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Yorumlar

ARİF KARAHAN

Bu kişi bayağı değişik.... Allah akıl fikir versin.

Abdulkadir

Belki deliye malûm oluyordur İNŞALLAH geri gelir
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
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