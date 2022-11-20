Çakma ülkücü, kayışı tam kopardı! Cemal Enginyurt, öyle bir iddia ortaya attı ki...
Saçma sapan çıkışlarıyla gündeme gelmeye çalışan yüzde yarımlık Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, yine ipe sapa gelmeyen bir herzeyi ortaya attı.
Saçma sapan çıkışlarıyla gündeme gelmeye çalışan yüzde yarımlık Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, yine ipe sapa gelmeyen bir herzeyi ortaya attı.
Demokrat Parti'nin Dinar ilçe kongresinde konuşan Enginyurt, yaklaşan seçimler öncesi 'saltanat'ın geri getirileceğini ileri sürerek kargaları bile güldürdü. Enginyurt “Çocuklarınızın geleceği için herkese ulaşın. Bunlar yine iktidara gelirse saltanatı ilan edecekler” herzelerini yumurtladı.