Çakma Osmanlı torunu Boris Johnson'dan skandal sözler! "Tutkulu bir Siyonistim"

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu. İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'unOsmanlı’nın son İçişleri Bakanı Ali Kemal’in torunu olması Türk medyasında geniş yer bulurken Johnson'un yapmış olduğu bir açıklama dikkat çekti.

"Tutkulu bir siyonistim"

Türkiye’deki Yahudi Cemaati’nin yayın organı Şalom’da Boris Johnson'a ilişkin dikkat çeken bir haber yer aldı. Şalom’un haberine göre Boris Johnson aybaşında bir İngiliz Yahudi gazetesine verdiği röportajda tutkulu bir Siyonist olduğunu ve İsrail'i çok sevdiğini açıkladı.

Öte yandan İngiliz Yahudileri de başbakan Johnson'u överek başarı dileğinde bulundu. İngiliz Yahudilerinin yapmış olduğu açıklamada “Ülkemiz için kritik bir dönemde başbakanlık yapacak olan Boris Johnson’a başarılar dileriz. Kendisiyle Londra valiliği ve dışişleri bakanlığı yaptığı dönemlerde iyi ilişkilerimiz olmuştu. Bu ilişkinin başbakanlık döneminde de devam edeceğine inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.