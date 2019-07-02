Çakma anketin arkasından bakın kim çıktı!

Reuters ve Oxford Üniversitesi adına Türkiye'de medya araştırması yapan ve FOX TV'yi en güvenilir haber kaynağı gösteren raporu hazırlayan kişinin FETÖ'cü Servet Yanatma olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan sözde rapora göre Türkiye'nin "kutuplaşma yalan haberde" başı çektiği iddia edilirken, Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak FOX TV, basılı yayınlarda ise Cumhuriyet ve Sözcü olduğu öne sürüldü. Hazırlanan bu raporla birlikte sürekli olarak devleti hedef alan yalan haberlerle algı yaratmaya çalışan FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcü'yü kimlerin desteklediği bir kez daha ortaya çıktı.

Reuters Dijital Habercilik Raporu sekizinci defa yayınlandı. Reuters, "Dijital medya ve 2019'da Türkiye" adı altında bir rapor hazırlattı. Hazırlanan sözde rapora göre Türkiye'nin "kutuplaşma yalan haberde" başı çektiği iddia edilirken, Türkiye'deki en güvenilir haber kaynağı olarak FOX TV, basılı yayınlarda ise Cumhuriyet ve Sözcü olduğu öne sürüldü.

Sözde ankette yine FETÖ'cü imzası

Ancak hazırlanan rapor dikkatlice incelendiğinde, raporu hazırlayan kişinin Servet Yanatma isimli FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Yanatma'nın FETÖ'nün yayın organları Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi'nde uzun yıllar çalıştığı ortaya çıktı. Hatta öyle ki Yanatma, FETÖ tarafından İngiltere'ye gönderilmişti. Servet Yanatma'nın 2015 yılında Zaman Gazetesi diplomasi muhabirliği yaptığı sırada, doktora yapabilmesi için örgüt tarafından İngiltere'ye gönderilmişti..

Hazırlanan bu raporla birlikte sürekli olarak devleti hedef alan yalan haberlerle algı yaratmaya çalışan FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcü'yü kimlerin desteklediği ve güvenilir algısı oluşturmaya çalıştığı bir kez daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda da benzer rapor hazırlamıştı

Servet Yanatma'nın geçtiğimiz yıllar da buna benzer bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Yanatma hazırladığı raporda sahibi FETÖ firarisi Burak Akbay olan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesini "en güvenilir haber sitesi" seçmiş, FOX'u ise "en popüler yayın organı" olarak tanıtmıştı..