"Çakır Füzesi"nin motoru için imzalar atıldı

Anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili olarak Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “Burada Kale Arge’nin rolünü vurgulamak istiyorum. Seyir füzeleri alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdi, bu alanda bizi ele güne muhtaç etmekten kurtardı. TEI ve Kale Arge’nin yakın çalışmasını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman OKYAY ise “Böyle önemli bir projede, ülke savunmasına önemli katkıları olacak ÇAKIR Füze’mizin itki sistemleri tarafında rol almaktan çok mutluyuz. Bu projede, bugüne kadar hizmet vermiş olan Roektsan personeli ile yine bu füzemizin itki sistemlerini geliştirmek için gece gündüz çalışan Kale Arge ekibime de teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Kale Arge, Türkiye’nin ilk Turbojet Füze Motoru olan KTJ-3200’ü geliştirmiş ve kısa süre önce seri üretimine başlamıştı. Türkiye için bir dönüm noktası olan ve SOM ile ATMACA Füzeleri’ne güç verecek KTJ-3200 Motoru’nun geliştirilmesinin ardından şirket, yeni motor projeleri de yürütüyor.

“KTJ Serisi Motorlar” olarak adlandırılan Kale Arge’nin Turbojet Motor Ailesi ile Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığı sonlandırılıyor. Ayrıca açık kaynak bilgilerine göre; Kale Arge, GEZGİN Seyir Füzesi için de ARAT Projesi kapsamına milli bir turbojet motoru geliştiriyor.

Türkiye’nin daha önce yurt dışından tedarik ettiği bilinen turbojet füze motorlarında, ambargoya maruz kaldığı biliniyordu.

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