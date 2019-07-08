Çakıllı değil, akıllı çözüm istiyoruz

Alaplı, Karşıyaka terminal yanında bulunan park giriş yolu belediye tarafından çakılla kapatılınca vatandaş belediyeye tepki gösterdi.

Alaplı Karşıyaka Mahallesi terminal alanında bulunan park alanının giriş yolunun çakıl taşlarıyla doldurulmasına vatandaşlardan tepki gösterdi. İlçe dışından Alaplı İlçesine gelen hurdacıların buraya park alanına çevirmesi üzerine belediye tarafından yolun girişi Çakıl taşlarıyla kapatarak önlemini aldığı belirtildi. Otopark yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan vatandaş, terminal alanın yanındakiotopark alanının kapatılmasıyla tam anlamıyla çile çekiyor.

Otopark alanlarının kısıtlı olmasından dolayı bu alanı daha önce park yeri olarak kullandıklarını ifade eden vatandaşlar yolun çakıl taşlarıyla kapatılmasıyla otopark sorunu işkencesine dönüştüğü belirterek, "Buraya park etmek için gelen bir çok vatandaşlar derhal hurdacılar için bir başka çözüm bulunmalı, bu yolun çakıl ile değil akıllı çözüm bularak yapılmalıdır, Alaplı’daciddi otopark sorunu var ve yöneticiler bir an önce bu sorunu çözmeye yönelik adım atsınlar” diyerek otoparkın eskiden olduğu gibi vatandaşlara açılmasını istediler.