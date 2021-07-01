Çakılan muhalefet Peker'e sarıldı! FETÖ firarisinden İYİ Parti ve CHP iddiası
Sürekli yenilgi yaşayan muhalefetin son umudu organize suç örgütü kurmakla itham edilen Sedat Peker oldu. FETÖ firarisi Can Dündar muhalefetin Peker ile görüştüğünü söyledi.
Almanya'ya kaçan FETÖ firarisi Can Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da muhalefet partilerinin de Peker’le dolaylı yoldan temasta olduğu, Meral Akşener’le arasının düzeldiği, CHP’den bazı milletvekilleriyle aracılar vasıtasıyla görüştüğü konuşuluyor." dedi.
Dündar Peker'in videolarına ilginin büyük olduğunu ancak Peker'in batı medyasına konuşmak istemediğini söyledi.