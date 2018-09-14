Çakıl taşı ile paspas nasıl yapılır?

Çakıl taşları ile paspas yaparken eski paspaslarınızı zemin olarak kullanabileceğiniz gibi eski kilimlerinizi de istediğiniz ebatta keserek kullanabilirsiniz.

Paspas zeminine yetecek kadar çakıl taşı toplayın. Ardından topladığınız bu taşları güzelce temizleyin. Temizleme işlemi de bittikten sonra artık taşlarınızı paspasınza yapıştırabilirsiniz.

Güçlü bir yapıştırıcı ile çakıl taşlarını paspas üzerine yapıştırın. Paspasın her yerini çakıl taşları ile kaplayın. Bu işlem bitikten sonra yapıştırıcının kurumasını bekleyin. Paspasınız kullanım hazır!