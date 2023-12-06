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Gündem Çakarlı hırsızlık çetesi polis operasyonuyla çökertildi
Gündem

Çakarlı hırsızlık çetesi polis operasyonuyla çökertildi

Yeniakit Publisher
2023-12-06 16:06:00 -
Çakarlı hırsızlık çetesi polis operasyonuyla çökertildi

Kimlikleri tespit edilen 16 şüpheliden 5’ini, farklı tarihlerde yapılan ara operasyonlarla polis ekipleri yakaladı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 

İstanbul’da araçlarına çakar takarak kendilerine polis süsü veren ve 24 ayrı evden hırsızlık yapan 14 şüpheliden 9’u tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık olayları için Whatsapp grubu kurdukları ve buradan haberleştikleri tespit edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli noktalarında girdikleri evlerden beyaz eşya ve benzeri ürünleri alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin 24 evden gerçekleştirdikleri hırsızlıkların yanı sıra sahte plaka basımı yaparak 15 ayrı ‘resmi belgede sahtecilik’ konusuna karıştığı belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 16 şüpheliden 5’ini, farklı tarihlerde yapılan ara operasyonlarla polis ekipleri yakaladı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 28 Kasım’da Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Maltepe’de belirlenen 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık çetesi şüphelilerinden 4’ü tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin haberleşmek için WhatsApp uygulaması üzerinden grup kurdukları, yazışmalarında polis ekiplerini "zubi" olarak adlandırdıkları, aynı zamanda araçlarına çakar takarak polis gibi davrandıkları tespit edildi.

Hırsızlık anı kamerada
Şüphelilerin evlerden hırsızlık yaptığı anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobille gelen şüphelilerin, girdikleri evlerden çaldıkları eşyayı araçlara koyup olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor. Yine başka bir kayıtta ise şüphelilerin, bindikleri araçta çakar tertibatı olduğu görülüyor.
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