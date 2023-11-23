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Aktüel "Yakalanmadığın sürece her şey legal" demişlerdi, Türk polisi yakaladı ve cezalarını kesti
Aktüel

"Yakalanmadığın sürece her şey legal" demişlerdi, Türk polisi yakaladı ve cezalarını kesti

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:19:00 - 2023-11-23 23:27:12
"Yakalanmadığın sürece her şey legal" demişlerdi, Türk polisi yakaladı ve cezalarını kesti

Kadıköy’de ve Küçükçekmece’de çakar taktıkları araçlarıyla trafiğe çıkan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 67 bin 296 TL ceza kesildi.

Kadıköy ve Küçükçekmece'de çakarlı trafik magandaları trafikte makas atarak ilerlemiş ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından 'Yakalanmadığın sürece her şey legal' başlığı ile paylaşmıştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan magandalara 67 bin 296 lira para cezası yazıldı. 

Kadıköy ve Küçükçekmece'de otomobillerinde çakar bulunan trafik magandaları D-100'de makas atarak ilerlemiş ve bu görüntüleri 'Yakalanmadığın sürece her şey legal' başlığı sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını tehlikeye düşüren araç sürücülerinin U.B., A.K., Ç.A., C.Ç., S.B., Ş.K., U.C.D. ve S.B. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından 8 sürücü yakalandı. Sürücülere yönelik Karayolları Trafik Kanunun; Cam filmi maddesi, drift yapmak, makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, usulsüz çakar kullanmak, yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak suçlarından toplam 67 bin 296 lira ceza yazıldı. Olayla ilgili yakalanan araç sürücüsü U.B.'nin ehliyetine 60 gün el konuldu. Sürücüye aynı zamanda "TCK Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekö maddesinden de adli işlem başlatıldı.

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