“Çakarlı araç” yalanı belgelerle çürütüldü! Altınok’un “çakarlı” aracı yok, kiralık araçla alanlarda

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un seçim çalışmalarında “çakarlı” resmi araç kullandığı iddia edilmişti. Altınok’un “çakarlı” aracının olmadığı, kiralık araçla seçim çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

OĞLU, TURGUT ALTINOK İÇİN ARAÇ KİRALADI

AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok seçim çalışmalarında oğlunun üzerine kiralanmış ve kira bedelini kendi cebinden ödeyerek hizmet aldığı Volvo S90 marka aracını kullanıyor. Turgut Altınok’un seçim çalışmaları kapsamında oğlu Hacı Altınok’un bir özel şirketten aylık 25 bin TL ödeme karşılığında kiraladığı Volvo S90 modelinde bir aracı kullandığı, Sözleşme evraklarında Hacı Mehmet Altınok’un imzalarının bulunduğu görülüyor” bilgisi paylaşıldı.

ALTINOK’UN AİLESİ 20 YILDAN FAZLA ZAMANDA MAKAM ARACINA BİNMEDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Altınok’un Keçiören Belediyesi’ne ait makam aracını seçim çalışmalarında hiçbir şekilde kullanmadığını, ayrıca 20 yıldan fazladır süren siyasi kariyeri ve belediye başkanlığı görevi boyunca ailesinin bile makam aracına binmediğini vurgulandı.