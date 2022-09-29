Çakallığın böylesi! Çamuriyet yine yaptı yapacağını

Yeni Akit Ankara

Cumhuriyet Gazetesi’nin kapak manşetinden verdiği haberde, Boğaziçi Üniversitesi Ekönomi Bölüm Başkanlığından uzaklaştırılan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un açıklamaları, bir tablo eşliğinde yer almıştı. Tabloda yer alan rakamlar, Eylül ayına kadar gerçekleşen verileri kapsarken, bütçe açığı, yine Eylül 2022 sütunu altında 461,2 milyar TL olarak aktarıldı.

Yılın bütünü için öngörülen bütçe açığını Eylül'e kadar gerçekleşmiş gibi gösterdi!

Oysa bu rakam, Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 2022 yılının bütünü için öngörülen miktarı ifade ediyordu. Üç yıllık OVP Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2022 tarihli mükerrer sayısında yayımlanırken, OVP’ye göre bu yıl bütçe açığı 461.2 milyar lira olarak tahmin edilmişti. Cumhuriyet Gazetesi, diğer tüm verileri Eylül 2022’ye kadar baz alırken, bütçe açığını sanki Eylül 2022’ye kadar gerçekleşmiş gibi gösterdi. Gerçekleri tahrif etmeden tek bir haber bile veremeyen Cumhuriyet paçavrası, böyle yaparak yeni bir algı çalışması ve dezenformasyona daha imza attı.