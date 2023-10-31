Çakal Carlos: 'Zafer Bizim Olacak!'

Çakal Carlos yazdı: Ne olacağını bilmiyorum. Bizim ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama zaferin bizim olacağını düşünüyorum. Filistin özgürleşecek; tüm Filistin özgürleşecek.

Filistin'de neler olduğu hakkında konuşabiliriz. Hamas mükemmel işler yapıyor, harika işler. İsrail'i dize getirdiler. Tüm emperyalist ülkeler, ABD, İngiltere, Fransa vs. İsrail'i destekliyor ve doğru tarafta değiller, işlerini de düzgün yapamıyorlar. İnsanlar onları iyi karşılamıyor. ABD başkanının Ürdün'ü ve Mısır'ı ziyaret etmesi gerekiyordu, fakat toplantı iptal edildi. Onu orada görmek istemiyorlar.

Ben eski bir Marksist-Leninistim, FHKC üyesiyim ve Gazze Şeridi’nin mücadelesini destekliyorum. Bir şey söylemeliyim ki Hamas yalnız değil. Dört örgüt var ama sadece Hamas'tan bahsediyorlar. Bir tanesi FHKC, ki ben de üyesiydim. FHKC'den gelen başka bir örgüt ve bir tane daha var. Düşman basın onların isimlerinden bahsetmiyor, devrimin bir parçası olduklarından bahsetmiyor, sadece Hamas'tan bahsediyor. Hamas, çok iyi işler yapıyor, onlara saygı duyuyorum, biliyorsunuz, hayranlığım var. Ancak, düşmanın insanları sarhoş etmeye, savaş basını tarafından manipüle edilmelerine izin vermeye çalıştığını görebilirsiniz. Ancak yine de gerçek ve topyekûn bir Filistin direnişi olduğunu unutmamalıyız. İsrailliler belki binlerce insanı; masum insanları öldürdü, evlerini bombaladı, bunu yapmaya hakları yok. İnsanlar Gazze'nin kuzeyinden ayrılmak zorundalar ve ayrılıyorlar da ama güneye gitmek için ayrılan bir milyondan fazla insan var. Ve orada da İsrail’in müttefiki olan Mısır hükümeti var. Her neyse, bu konuda ilginç bir şey var, herkes gerçek yüzünü gösterdi.

Ben eski bir komünistim, 14 yaşındayken komünist partiye, Venezüella'nın komünist gençliğine katıldım. İdeallerime saygılıyım, babamın yolundan gidiyorum; ama bu Allah'a inanmadığım anlamına gelmiyor. Ben bir Müslümanım, gerçek bir Müslümanım. Dün namaz vardı, Haziran'dan beri cemaatle namaz kılmıyoruz. İlk defa bir adam geldi, güzel. O iyi bir adam. Yeni müdürle birlikte bu hapishanede işler çok değişti. Her neyse, her şeyin tekrar düzeleceğini düşünüyorum. Bu bir sabır meselesi.

Bir şey söylemek istiyorum. Ülkenizin hükümeti, Erdoğan, çok ilginç bir pozisyona sahip. Filistin davasının yanındalar. Her zaman öyleydiler; ama şimdi bu daha açık. Ve Katar ikili, üçlü, dörtlü bir oyun oynuyor. Bir bakıma diğer tüm örgütlerden daha iyi vaziyette. Ülkede bir Türk üssü var, ayrıca bir ABD üssü de var. Yani her şey çok karmaşık ve çok zor. Ama ne olursa olsun düşmanlar kazanamayacak. Ne olursa olsun, Filistin halkı kendini feda etmeye hazır, İsrailliler ise asla kendilerini feda etmeye hazır değiller; ama tüm suçları işlemeye hazırlar. İlk defa bu kadar çok İsrailli öldürüldü ve en önemlisi 200'den fazla İsrailli kaçırıldı ve Gazze Şeridi'ne getirildi. İki Amerikan vatandaşı, anne ve kızı, Katar'ın talebi üzerine serbest bırakılarak ABD'ye gönderildi. Yani bu çok özel bir oyun. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama biz kaybeden tarafta değiliz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına direnen dört örgütten biri olan FHKC’nin adı hiçbir yerde geçmiyor. Bu da onların hala çok saygın ve çok korkulan bir örgüt olduğunu gösteriyor. 1970'te Filistin Direnişi'nin ilk yabancı üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Ben Kara Eylül 1970'ten sağ kurtulan biriyim ve Filistin Direnişine, FHKC’ye katılan ilk yabancıydım. Ve üst düzey görevlere ulaştım. Direniş'te komutan yardımcısıydım. Bu harika bir şey, gurur duyuyorum. İşte bu yüzden hapisteyim, daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Tek neden bu değil elbette, bu konular hakkında buradan konuşma şansım da yok. Unutmayın, ben hapisteyim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne olacağını bilmiyorum. Bizim ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama zaferin bizim olacağını düşünüyorum. FHKC ve diğer iki örgütün, Gazze'yi savunmak için mücadele eden farklı örgütlerin, dünya basını tarafından anılmaması onların önemli olduğunu tersinden gösteriyor. Filistin özgürleşecek; tüm Filistin özgürleşecek.

Ben hâlâ buradayım. Hapisteyim. Ve hiç gençleşmiyorum. 12 Ekim'de 74 yaşına girdim. Buna inanabiliyor musunuz? 24 yaşındayken ölmüş olmalıydım. Beni öldürmeyi başaramadılar ve uyuşturucu kullandığıma dair yalanlara inanıyorlardı. Ben asla uyuşturucu kullanmadım, kullanmam. Hayatımda haşhaşla küçük bir sigara bile içmedim. Ve kadınlar, evet, kadınlardan hoşlanırım. Ama onlara her zaman saygı duydum. Onlara asla kötü davranmadım ve asla fahişelerle ya da buna benzer şeylerle birlikte olmadım. Ben iyi görünümlü bir adamdım. Ve kadınlar konusunda şanslıydım, biliyorsunuz.

Her neyse, dün Venezuela ile konuştum. Bir toplantı vardı. Kardeşim Viladimir toplantıdaki insanlarla konuşuyordu ve bana onlarla konuşmamı söyledi. Ben de konuştum, bir mesaj gönderdim, doğrudan konuştum. Bu harikaydı! Ve işte buradayım, bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum, Türk avukatlarımı Karakas'ta görmeyi umuyorum. Hayatta kalacağız ve kazanacağız.

İsrail güçleri Gazze'de bir hastaneye saldırdı ve bir sürü masum insanı öldürdüler. Hastaneler asla hedef değildir. Onlar bunu yaptı ve hastaneye saygısızlık edildi. Siyonistlerin ne yaptıkları, ne istedikleri önemli değil. Ve hepsinden önemlisi, iktidardaki hükümet bir pislik. Başbakan, İsrail özel kuvvetlerinden bir subayın küçük kardeşi ve onu biz öldürdük, 1976'da bir Alman yoldaşımız öldürdü.

Allahü Ekber!

21.10.2023