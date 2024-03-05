Çakal Carlos: 'Ukrayna varlığını Rusya’ya borçlu'

Çakal Carlos yazdı: Eğer Ukrayna varsa Rusya sayesindedir, bu tarihî bir şey ve ümidim o ki Ruslar bu Yahudi aktörün rejimini ve hükümetini bitirirler.

Ukrayna ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Yahudi aktör hakkında konuşmak artık bir moda. Size bir şey söyleyeceğim, Ruslar, Ukrayna Cumhurbaşkanına suikast gerçekleştirdiklerinde büyük bir hata yaptılar, çünkü bu onun için bir reklam oldu. Eğer Ukrayna varsa Rusya sayesindedir, bu tarihî bir şey ve ümidim o ki Ruslar bu Yahudi aktörün rejimini ve hükümetini bitirirler.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak muhtemelen Trump seçilecek. Değişiklikler olacak ve Ukrayna şu anda olduğu gibi savaşa tutunamayacak. Ukrayna halkı da dahil herkes için daha iyi bir durum ortaya çıkacak. Ukrayna ve Ukrayna halkı hakkındaki geçmişe dair söylenen menfi görüşlere inanmıyorum, bunlar saçmalık. Ukrayna'ya on kez gittim, dedikleri gibi insanlar acı çekmiyordu. Bilakis Rusya sayesinde varlar, Ruslar bu bölgeyi Türklerden aldı, Ukrayna'da bir Türk İmparatorluğu vardı. Ama Ruslar bir hata yaptılar; Lenin Ukrayna'yı cumhuriyet olarak adlandırdı ve bu büyük bir hataydı.

Rusya'nın mevcut başkanı iyi bir adam. Ankara hükümeti de Türk halkının çıkarları için çok akıllıca bir rol oynuyor, daha fazla para kazanacaklar. Umarım savaş bittikten sonra Ukrayna hükümeti düşer.

Ümid ediyorum çok yakında Venezüella'ya geri dönerim ve siz de Venezüella'da benim misafirim olursunuz. Eğer Venezüella’ya dönersem hükümette olacağım. Yaklaşık 30 yıldır, tam olarak söylersek 29 yıl ve birkaç aydır siyasi tutsağım. Bunun ilk 10 yılı tamamen tecritte, herkesten izole bir şekilde geçti. Bulunduğum tüm hapishanelerin müdürleri ve gardiyanları benim tarafımdaydı. Çünkü beni rahatsız etmelerini kabullenemiyorlardı, ben iyi bir adamdım. Gardiyanların ve müdürün, hepsinin benim tarafımda olması çok garip. 10 yıl sonra farklı cezaevlerinde normal hapis sürecine girdim ve sonunda buraya geldim. Buradayım, hayattayım ve ümid ediyorum yakında Venezüella'ya geri dönerim. Ailemden, Venezüella hükümetinin sonunda beni Venezüella’ya geri götürmek için teşebbüse geçtiğini duydum. Fransız hükümeti de daha önce aynısını yapmıştı. Biliyorsunuz Venezüella'da bana karşı olan insanlar var. Bir devrimci olduğunuzda, size karşı olan insanlar mutlaka olacaktır.

Türkiye'de daha önce de bulundum. Hatta Türkiye Cumhurbaşkanı iki kez Venezüella Devlet Başkanı'na benim serbest bırakılmamı talep etti. Bunu söylemekten çok mutluyum,kendisine teşekkür ediyorum ve umarım Türkiye'deki siyasi tutuklular da serbest kalır.

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Tecritte geçirdiğim yıllardan kalan bir hastalığa yakalandım. Tecrit beni etkiledi. Şekere karşı alerjim var ve diyabethastasıyım. Hapishane koşulları yüzünden oldu. Ama ben buradayım, hâlâ hayattayım ve 74 yaşındayım. Umarım daha iyi bir durum oluşur. Venezüella'da beni görmek istemeyen insanlara ve hükümettekilere rağmen bir gün Venezüella’ya geri döneceğim. Venezüella Devlet Başkanı benim tarafımda değildi, hiçbir zaman benim tarafımda olmadı. Daha önceki başkan ise Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ten beni serbest bırakması için söz aldı. Ancak hâlâ buradayım. Venezüella Devlet Başkanıise öldürüldü. Maduro’nun ise neden bana karşı olduğunu bilmiyorum ve anlayamıyorum.

Venezüella'ya geri döneceğim. Hükümete ve Venezüella devrimine tecrübelerimle yardımcı olacağım. Venezüella Komünist Partisi ile hükümet arasında iyi ilişkiler kurmak için çalışacağım. Çünkü şu anda Komünist Parti, hükümet tarafından sağdan daha tehlikeli bir düşman olarak görülüyor.

Ne olacağını bilmiyoruz. Kimse ne olacağını bilmiyor. Ama ümid ediyorum serbest bırakılırım. Ailemle birlikte özgür olurum. Şu anda dört çocuğu olan en küçük kızımı Alman annesinden alıp Venezüella'ya getireceğim. Ve ona Caracas'ın güneyinde, plajlara yakın bir ev alacağım. Çocuklar iyi İspanyolca bilsin ve iyi okullara gitsin. Artık zengin değiliz, biliyorsunuz. Ailem eskidenzengindi; ama artık zengin değiller. Ülke tam bir karmaşa içinde. Amerikalılar kirli bir oyun oynadı ve hükümet de hatalar yaptı. Tecrübelerimle hükümete, Venezüella halkına ve devrime yardımcı olmaya çalışacağım. Tekrar ediyorum, Komünist Parti ile hükümet arasında iyi ilişkiler kurmak için çabalayacağım. Resmi olarak Komünist Parti'nin devrimin baş düşmanı olduğunu ilan ettiler. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Çok saçma! Bu algının değiştirilmesi ve işlerin daha iyiye gitmesi gerekiyor.Yaptığı bazı şeylere rağmen Başkan Maduro iyi bir adam. Bazı hatalar yaptı, benim analizim bu. Herkes hata yapar, ama hatalarını düzeltirler ve daha iyi olurlar. Komünist Parti artık küçük bir parti. Bir zamanlar Venezüella'daki en büyük partiydi, en eski ve en büyük partiydi. Açıkçası onlar da hatalar yaptılar, bu yüzden insanlar onlara oy vermiyor; ama sanırım Komünist Parti'ye geri döneceğim ve işler daha iyi olacak.

Türkiye ve Venezüella'nın ilişkilerinin de iyi olmasını temenni ediyorum. Venezüella Devlet Başkanı'nın Türkiye'ye gittiğini de unutmayın ki bu çok iyi bir şey. Bu durum Türk halkının emperyalist bir ajan olmayan bir hükümet tarafından yönetildiğini gösteriyor. Tıpkı Venezüella hükümetinin emperyalist bir ajan olmadığı gibi. İdeolojik farklılıklara rağmen Venezüella'da Marksistler varken Türkiye'de yok; ama aynı taraftalar.

Allahu Ekber

18.02.2024