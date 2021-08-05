Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe’de
Fenerbahçe genç futbolcu Çağtay Kurukalıp ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli taraftarlar Çağtay Kurukalıp'ın kariyerini, hangi mevkide görev aldığını araştırmaya başladı. Peki, Çağtay Kurukalıp kim?
Fenerbahçe, sol bek mevkiinde göre alan Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay" denildi.
Çağtay Kurukalıp kimdir kaç yaşında?
Çağtay Kurukalıp 24 Şubat 2022'de İstanbul'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2014 yılında Kasımpaşa'da başlayan Çağtay Kurukalıp 2020'de A takıma yükseldi. Çağtay Kurukalıp, A Takım ile 7 maça çıktı.