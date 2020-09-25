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Spor Cagliari, Godin'i transfer etti
Spor

Cagliari, Godin'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 02:26:56 -
Cagliari, Godin'i transfer etti

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari, Uruguaylı futbolcu Diego Godin’i kadrosuna kattı.

Mavi-kırmızılı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Godin’in Inter’den bonservisiyle alındığı belirtildi.

Uruguaylı 34 yaşındaki savunmacının, Cagliari ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ailemize hoş geldin" ifadesi de yer aldı.

Godin, özellikle Atletico Madrid forması giydiği dönemde 1 İspanya La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası kazanmıştı.

Atletico Madrid'den geçen yıl Inter'e transfer olan Godin, mavi-siyahlılarla 36 maça çıkmış, 2 de gol atmıştı.

Uzun yıllar Uruguay Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Godin, 2010-2011'de milli takımla Copa America'da mutlu sona ulaşmıştı.


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