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Gündem Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu
Gündem

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı 90 oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-07 14:19:00 -

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde dün DHKP/C'li iki teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı. Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.

İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul Adalet Sarayı polis kontrol noktasında dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Adliye önündeki meydanda TOMA ve zırhlı araçlarla bekletilirken, polislerin de adliye önünde devriye gezdikleri görüldü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın saldırının gerçekleştiği meydan kısmında ve metrobüs kapısı girişinin olduğu D blokta çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. Adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer alırken; saldırının başladığı D blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polislerin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. 

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