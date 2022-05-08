Çağlar'ın yeni adresi belli oluyor

Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki akıbeti belli oldu. Transfer için kaynak oluşturmak isteyen İngiliz temsilcisinin sezon sonu milli futbolcuyu satacağı iddia edildi.

Leicester City, Çağlar Söyüncü kararını verdi. İngiliz ekibinde önümüzdeki yaz transfer dönemi için finansman oluşturmak adına Çağlar Söyüncü'nün satılacağı belirtildi.

Çağlar'ın İngiltere macerası son buluyor

Star Gazetesi'nin İngiliz basınından aktardığı habere göre; Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, önümüzdeki yaz bir orta saha, bir sağ kanat ve bir stoperin transfer edilmesini istiyor. İngiliz devi ise yapılacak transferler için kaynak oluşturmak adına birkaç oyuncuyu satacak. Birçok Avrupa ekibinin yakın takibinde olan Çağlar Söyüncü'de bu amaçla önümüzdeki yaz satılması planlanan isimlerden.

Real Madrid Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı

La Liga devlerinden Real Madrid, Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı. İspanyol ekibi milli savunmacıyı kadrosuna katmak için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.



Çağlar Söyüncü'nün performansı

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda da 1 golle takımına katkı sağladı.