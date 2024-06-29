Çağlar Söyüncü'den rest: Salın beni!

Bonservisi İspanyol devi Atletico Madrid'de bulunan ve geride kalan sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Çağlar Söyüncü ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertliler, Çağlar'ın bonservisini almak için Atletico Madrid ile görüşmelere başladı.

Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te olmayan milli futbolcu, önceki gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile kulüpte bir araya geldi.

EVLENDİĞİ İÇİN TERCİHİ İSTANBUL

Avrupa'dan çok fazla talibi olan Çağlar Söyüncü'nün evlendiği için kariyerini ilk etapta İstanbul'da sürdürmek istediği vurgulanan haberde milli futbolcunun Atletico Madrid'e 'Bırakın beni' diyerek rest çektiği de ifade edildi.

Transferinde kolaylık isteyen Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile de her konuda anlaştı. Ali Koç yönetimi, tecrübeli oyuncu için girişimlerini sürdürürken tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

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Piyasa değeri 10 milyon euro olan Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'le 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.