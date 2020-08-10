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Spor

Çağlar Şahin Akbaba, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da tamamlayan kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:10:00 -
Çağlar Şahin Akbaba, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaştı

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen açıklamalarda bulunduç

Özmen açıklamasında yeni sezon hazırlıkları kapsamında kaleye takviye yapmak istediklerini belirtti.

"Akbaba ile anlaştık"

Müslüm Özmen, geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da tamamlayan Çağlar Şahin Akbaba ile anlaştıklarını duyurdu. Akbaba'nın sağlık kontrolünden geçtiğini ifade eden Özmen, yakında resmi sözleşmeyi imzalayacaklarını söyledi.

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