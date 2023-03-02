Çağlar için müthiş iddia! İspanyol basını şok detayı paylaşarak açıkladı...

Leicester City'de forma giyen milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'nün İspanyol devi Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladığını iddia edildi.

İspanyol basını, Leicester City ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Çağlar Söyüncü'nün bedelsiz olarak İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Atletico Madrid'e transferinin gerçekleşeceğini açıkladı.

Transfer bedeli olmayacak

Todofichajes'te yer alan habere göre Leicester City'nin hocası Brendan Rodgers ile uyum yakalayamayan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladı. Transfer bedelsiz olarak gerçekleşecek. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Çağlar Söyüncü'nün ayrılması an meselesi. Defans oyuncusu, Leicester'dan serbest oyuncu olarak ayrılacak ve gideceği kulüp Atletico Madrid olacak. Atletico, Türk defans oyuncusuyla ön anlaşma imzaladı. Brendand Rodgers yönetiminde sadece 4 maça başlayabilen Çağlar Söyüncü'nün Leicester ile sözleşme yenilemesi zaten imkansıza yakındı. Oyuncu birkaç teklif aldı ve Liverpool ile sözleşme imzalamak üzereydi. Atletico Madrid burada devreye girdi ve transferi bitirdi. Atletico için dikkate değer bir takviye.

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