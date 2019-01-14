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Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler

Kısa bir süre önce TV5'te program sunmaya başlayan Çağlar Cilara, İslam karşıtlığı, aile ve erkek düşmanlığıyla sosyal medyada boy gösteren Feyza Altun isimli feminist bir avukatı konuk ederek kanalı zor durumda bıraktı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 01:01
Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler

Milli Görüş çizgisinde olduğu bilinen TV5'te, Çağlar Cilara ile Gündemdekiler programında şaşırtan bir isim konuk oldu.

Aile kurumunu dinamitleyenlerin başında gelen ve İslam'a olan kinini saklamayan Feyza Altun isimli feminist avukat, 'kadın hakları'nı konu alan programda konuştu. Sosyal medyadan attığı bazı skandal tweetlerde erkek düşmanlığının yanında kadınları dahi aşağılayan feminist Feyza Altun, programda başörtüsü saldırganı Deniz Çakırı savundu ve Saadet Partisi'nin önemli bir projesi olan 'Pembe Otobüs'e 'saçma' diyerek karşı çıktı.

Deniz Çakır'ı savundu

Başörtülülere yönelik saldırısını savunan Altun, Deniz Çakır olayının Kabataş olayına benzeterek kendi zihniyetinden yana kullanarak sözde savunduğu kadın haklarını rafa kaldırdı.

Pembe otobüse karşı çıktı

Saadet Partisi Kadın Kolları'nın yürüttüğü ve belirli bir aşama kaydettiği "Pembe Otobüs" projesini de eleştiren feminis avukat, projenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çağlar Cilara, TV5'e gol mü attı?

İslami bir çizgide yayın yapan TV5'e Feyza Altun gibi bir ismin çağırılması "Çağlar Cilara'dan TV 5'e gol mü?" sorularını akıllara getirdi. Çağlar Cilara'nın kanala yeni transfer olmasının ardından ilk golü atmasında kanal yöneticilerinin haberi olup olmadığı tartışılırken aile ve İslam karşıtı konuğu davet eden sunucuyla yolların ayrılacağı bekleniyor.

Kim bu Feyza Altun?

Kadın dernekleriyle iş tutarak aile kurumunu hedef alan yorumlarıyla tanınan feminist avukat Feyza Altun, İslam, aile ve erkek düşmanlığı yorumlarıyla tanınıyor.

2017'den önceki tweetlerini silse de arşive takılan tweetleriyle işte Feyza Altun'un zihniyeti:

Çocuğun velayetini ahlaksız da olsa anneye verilmesini istedi. 

Sözde kadın hakları savunucusu feminist avukat, kadınların aldatılmasını meşru gördü.

Süresiz nafaka adaletsizliğinin kaldırılmasının istenmesine çıldırdı ve İYİ Partili ismin yoruma 'Kadın düşmanlığı' dedi

Altun, 'ev hanımlığı' mesleğini hakir görerek ev işlerini yapmanın görevi olduğunu söyleyen bir kadını hedef aldı.

Erkeğin toplumsal rolünden dolayı kadını düşman olarak gördüğünü ifade ederek 'erkek düşmanlığı'nı gözler önüne serdi

Hayayı ve harama karşı gözlerini kapatmayı öğreten anne-babaya hakaret eden Altun, utanan çocuğa psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek nasıl bir zihniyet içinde olduğunu ortaya koydu

Din eğitimine karşı çıktı.

Ahlaksız tweetlerle kadına 'kaşar' ve 'fıstık' nitelemesinde bulundu.

Kadın hakları, özgürlük, eşitklik ve adelet olmadığını dile getiren Altun, asıl meselesinin reklam ve para olduğunu itirafında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 01:01
  1. Feyza Altun
  2. Çağlar Cilara
  3. TV5
  4. erkek düşmanlığı
  5. feminist avukat
  6. İslam düşmanlığı

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