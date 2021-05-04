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Gündem Çağdaş geçinenler kriptoculara yem oldu: Gülben Ergen'den sonra Esin Çelik de dolandırıldı!
Gündem

Çağdaş geçinenler kriptoculara yem oldu: Gülben Ergen'den sonra Esin Çelik de dolandırıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kripto paraya ilişkin tüm uyarılarına rağmen aydın geçinen kesimler daha fazla para kazanma hırsıyla dolandırılanlar listesine eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 23:36:00 -
Çağdaş geçinenler kriptoculara yem oldu: Gülben Ergen'den sonra Esin Çelik de dolandırıldı!

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'kripto para' uyarılarını dikkate almayan, Merkez Bankası yönetimi ile iktidarın tedbirlerini hedef alan çevreler, bir bir dolandırılanlar listesine eklendi. Gülben Ergen'in önceki gün açıkladığı, 'Kripto tepe taklak oldu. Çok para kaybettim' açıklamasından sonra bugün de Esin Çelik adlı oyuncunun 150 bin lirasını kaybettiği ortaya çıktı.

Esin Çelik nasıl dolandırıldı?

İddiaya göre Esin Çelik kendisini dolandıran Fazıl K. adlı kişi ile bir arkadaş ortamında tanıştı. Fazıl K.'nın anlattığı sözde kripto kazancından etkilenen Çelik, ilk etapta haftalık bin 300 lira kazanmak ümidi ile 50 bin lirasını kriptoya yatırdı. İki hafta boyunca yatırdığı para karşılığında bin 300 lira kazanan Çelik, sermayesini arttırarak daha fazla kazanmaya heveslendi. 100 bin lira daha yatırıp haftalık kazancını iki katına çıkaran Çelik, bir süre sonra beklediği kâr payını almamaya başladı.

Ana parasını istedi, geri alamadı!

İddiaya göre Fazıl K. adındaki kişi, borsanın kötü durumda olduğunu söyledi. Esin Çelik ana parasını geri istese de Fazıl K. tarafından oyalandı. Çelik, Fazıl K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek İstanbul Cumbhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

Murat gözükara

Dolandırılan çok... Meblalar çok yüksek ama onda birini söylüyorlar... Çünkü küçük düşmek istemiyorlar.... Haydan geldi huya gidecek...
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