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Spor Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü
Spor

Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:20:28 -
Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan Çağdaş Altan'ın cezasının 1 maça indirildiği belirtildi.

Altan'ın ayrıca 13 bin liralık para cezasının 6 bin 500 liraya düşürüldüğü aktarıldı.

Cezasını Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada çeken Altan, 13 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları maçta takımının başında olacak.

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