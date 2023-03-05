  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ve BAE arasında yeni dönem başlıyor! 20 milyar dolara yaklaştı

Katar basını Meral Akşener'in kararını böyle duyurdu: Daha da zorlaştı

Türk profesör ezberleri tam anlamıyla bozarak duyurdu: İstanbul'da o tarihe kadar deprem olmaz

İYİ Parti'den 6'lı masa kararı

Depremden etkilenen ilçede ilk kazma vuruldu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkası ortaya çıktı... Bunu yapmaktan başka şansı yoktu

İYİ Parti'den İmamoğlu ve Mansur Yavaş iddiasına cevap

Ayasofya'yı yapan mimarbaşının 7 yıl ortadan kaybolma hikayesi herkesi şok edecek! Kaçmasaydı eğer...

İşte İstanbul'daki gömülü gizli altın hazineleri! Kleopatra'nın dev hazinesi o ilçemizdeymiş

İran'ın nükleer dosyasını gündeme taşıyan Gutteres'ten Katar'da kritik temas! Bölgeye ait önemli toplantı
Spor Çağdaş Atan Fenerbahçeli futbolculara siper oldu
Spor

Çağdaş Atan Fenerbahçeli futbolculara siper oldu

Fenerbahçeli futbolcular taraftarının alınmadığı Kayserispor deplasmanında galibiyetin ardından boş tribünlere gidip selam verdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sert tepki gören Fenerbahçeli futbolcuların yanına koşup taraftarı sakinleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 01:07:00 -

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in golleri Valencia ve Ferdi'den geldi.

Taraftar alınmadı

Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından güvenlik gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarının Kayserispor deplasmanına alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçeli futbolcular galibiyetten sonra gelemeyen taraftarlar için boş tribünlere gidip selam verdi.

Çağdaş atan araya girdi

Kayserisporlu taraftarlar o esnada Fenerbahçeli futbolculara sert tepki gösterdi. Hakaretlerin yükseldiği sırada Çağdaş Atan olay yerine koşup tribünleri sakinleştirdi. Kayserispor taraftarı Çağdaş Atan'ın uyarısıyla protestoyu bitirdi, teknik direktörlerini alkışladı.

Futbolseverler alkışladı

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Çağdaş Atan'a sosyal medyada övgüler yağdırdı. Atan'ın gösterdiği centilmenliği diğer takım taraftarları da takdirle karşıladı.

Fener tribünlerinin son çırpınışı! 6’lı masa ‘yalan dolan’ yetmedi mi size ‘ulan’
Fener tribünlerinin son çırpınışı! 6’lı masa ‘yalan dolan’ yetmedi mi size ‘ulan’

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fener tribünlerinin son çırpınışı! 6’lı masa ‘yalan dolan’ yetmedi mi size ‘ulan’

Hiç kimsenin haberi bile yoktu! Icardi'nin sözleşmesinde 'Fenerbahçe' detayı
Hiç kimsenin haberi bile yoktu! Icardi'nin sözleşmesinde 'Fenerbahçe' detayı

Spor

Hiç kimsenin haberi bile yoktu! Icardi'nin sözleşmesinde 'Fenerbahçe' detayı

Fenerbahçe’de bardak taştı! Bu karar çok şaşırtacak…
Fenerbahçe’de bardak taştı! Bu karar çok şaşırtacak…

Spor

Fenerbahçe’de bardak taştı! Bu karar çok şaşırtacak…

Ali Koç emri verdi! Anlaşma tamam! Fenerbahçe'den yılın bombası geliyor...
Ali Koç emri verdi! Anlaşma tamam! Fenerbahçe'den yılın bombası geliyor...

Spor

Ali Koç emri verdi! Anlaşma tamam! Fenerbahçe'den yılın bombası geliyor...

Fenerbahçe'de bir bu eksikti! Karmaşa giderek büyüyor...
Fenerbahçe'de bir bu eksikti! Karmaşa giderek büyüyor...

Spor

Fenerbahçe'de bir bu eksikti! Karmaşa giderek büyüyor...

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı

Spor

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmadı

Kayserispor - Fenerbahçe maçında Ümit Özdağ'a protesto! 'Tuvalete saklanmak zorunda kaldı'
Kayserispor - Fenerbahçe maçında Ümit Özdağ'a protesto! 'Tuvalete saklanmak zorunda kaldı'

Gündem

Kayserispor - Fenerbahçe maçında Ümit Özdağ'a protesto! 'Tuvalete saklanmak zorunda kaldı'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23