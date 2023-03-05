Çağdaş Atan Fenerbahçeli futbolculara siper oldu
Fenerbahçeli futbolcular taraftarının alınmadığı Kayserispor deplasmanında galibiyetin ardından boş tribünlere gidip selam verdi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sert tepki gören Fenerbahçeli futbolcuların yanına koşup taraftarı sakinleştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in golleri Valencia ve Ferdi'den geldi.
Taraftar alınmadı
Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından güvenlik gerekçesiyle Fenerbahçe taraftarının Kayserispor deplasmanına alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçeli futbolcular galibiyetten sonra gelemeyen taraftarlar için boş tribünlere gidip selam verdi.
Çağdaş atan araya girdi
Kayserisporlu taraftarlar o esnada Fenerbahçeli futbolculara sert tepki gösterdi. Hakaretlerin yükseldiği sırada Çağdaş Atan olay yerine koşup tribünleri sakinleştirdi. Kayserispor taraftarı Çağdaş Atan'ın uyarısıyla protestoyu bitirdi, teknik direktörlerini alkışladı.
Futbolseverler alkışladı
Sarı-Lacivertli taraftarlar, Çağdaş Atan'a sosyal medyada övgüler yağdırdı. Atan'ın gösterdiği centilmenliği diğer takım taraftarları da takdirle karşıladı.
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