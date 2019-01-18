0553 313 94 23

Çağatay Ulusoy gözaltına mı alınacak?

Çağatay Ulusoy, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan aralarında oyuncu Çağatay Ulusoy’un da bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek. Peki Çağatay Ulusoy gözaltına mı alınacak? Çağatay Ulusoy ne zaman hakim karşısına çıkacak?

18 Ocak 2019 Cuma 16:05
Çağatay Ulusoy gözaltına mı alınacak?

Çağatay Ulusoy, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan aralarında oyuncu Çağatay Ulusoy’un da bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek. Peki Çağatay Ulusoy gözaltına mı alınacak? Çağatay Ulusoy ne zaman hakim karşısına çıkacak?

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek.  İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından incelendi. 

Çağatay Ulusoy ne zaman hakim karşısına çıkacak?

Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti. Ünlüler 21 Mart'ta yeniden hakim karşısında olacak.

Çağatay Ulusoy kimdir?

23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur. Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:05
  1. İstanbul
  2. Çağatay Ulusoy gözaltına mı alınacak?
  3. çağatay ulusoy kimdir
  4. çağatay ulusoy uluşturucu davası
  5. Çağatay ulusoy
  6. gizem karacaenis arıkan
  7. bence nanay
  8. vatan şaşmaz
  9. dülger balığı
  10. küçük ortak
  11. cemil candaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki saldırılarında 20 sivil öldü
    1. Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki..
    2. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    3. Bahçelievler'de kediye işkence eden..
    4. Taliban askeri konvoya saldırdı: 70..
    5. BASF'ın Solvay'ın naylon birimini..
    6. Avcılar'da kadın cesedi bulundu
    7. Avrupa'da rezalet! Müslüman kadına..
    8. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs..
    9. Spil Dağı Milli Parkı'nda karne..
    10. Büyükelçi Yörük, Türkiye'de ameliyat..
    11. TCMB, kâr payı avansı dağıtımına başladı
    12. Altının kilogramı 222 bin liraya düştü
    13. Efsane dizi Kurtlar Vadisi..
    14. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    15. Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması
    16. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı..
    17. Denizlispor'da transfer yasağı kalktı
    18. Patronlarının dosyasıyla birleştirildi!
    19. İzmir'de oluşan düdenlere "jeopark"..
    20. Kayserispor'da Emre Demir'e..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı