Çağatay Ulusoy, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan aralarında oyuncu Çağatay Ulusoy’un da bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek. Peki Çağatay Ulusoy gözaltına mı alınacak? Çağatay Ulusoy ne zaman hakim karşısına çıkacak?

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından incelendi.

Çağatay Ulusoy ne zaman hakim karşısına çıkacak?

Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti. Ünlüler 21 Mart'ta yeniden hakim karşısında olacak.

Çağatay Ulusoy kimdir?

23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur. Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.