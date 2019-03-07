Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 88 veli Müslümanların ilk kıblesi olan ve siyonist İsrail’in işgali altındaki Mescid-i Aksa’ya ve Filistin direnişine tahammül edemedi.

88 veli Mescid-i Aksa panosundan rahatsız oldu

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla İstanbul’da 68 okulda Mescid-i Aksa panosu yapılıp asıldı. Bu okullardan birisi de Cağaloğlu Anadolu Lisesi idi. Panonun asıldığı tüm okullarda veli ve öğrencilerin beğeni ve takdiri alan bu uygulamadan rahatsızlık duyan Cağaloğlu Anadolu Lisesinde 88 veli okul müdüründen şikâyetçi oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlürlüğünün ve İstanbul Valiliğinin panoya izin veren kararına rağmen velilerin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma açıldı.

Diğer veliler okul idaresine sahip çıktı!

Bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesindeki diğer öğrenci velileri ise bu durum karşısında şaşkın. Veliler okul müdürüne yapılan bu haksızlık ve Mescid-i Aksa’ya yapılan bu saygısızlıkla ilgili yetkili makamlara şikâyette bulundu.

Okul Aile Birliği’nin marjinal tutumu

Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler hakkında yalan bilgileri solak medyaya servis eden “Okul Aile Birliği”nin ise sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakarete varan ifadeler kullandığı iddia edildi.

Bu zihniyetteki veliler karşısında Valilik ve İl Milli eğitim Müdürlüğünün nasıl bir tavır alacağını merak ediliyor.