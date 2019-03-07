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Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinde kümelenen bir avuç marjinal solak, Mescid-i Aksa ve Filistin direnişi panosundan rahatsız olarak okul idaresi hakkında şikayette bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 13:33
Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde 88 veli Müslümanların ilk kıblesi olan ve siyonist İsrail’in işgali altındaki Mescid-i Aksa’ya ve Filistin direnişine tahammül edemedi.

88 veli Mescid-i Aksa panosundan rahatsız oldu

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla İstanbul’da 68 okulda Mescid-i Aksa panosu yapılıp asıldı. Bu okullardan birisi de Cağaloğlu Anadolu Lisesi idi. Panonun asıldığı tüm okullarda veli ve öğrencilerin beğeni ve takdiri alan bu uygulamadan rahatsızlık duyan Cağaloğlu Anadolu Lisesinde 88 veli okul müdüründen şikâyetçi oldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlürlüğünün ve İstanbul Valiliğinin panoya izin veren kararına rağmen velilerin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma açıldı.

Diğer veliler okul idaresine sahip çıktı!

Bine yakın öğrencinin öğrenim gördüğü Cağaloğlu Anadolu Lisesindeki diğer öğrenci velileri ise bu durum karşısında şaşkın. Veliler okul müdürüne yapılan bu haksızlık ve Mescid-i Aksa’ya yapılan bu saygısızlıkla ilgili yetkili makamlara şikâyette bulundu.

Okul Aile Birliği’nin marjinal tutumu

Okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler hakkında yalan bilgileri solak medyaya servis eden “Okul Aile Birliği”nin ise sosyal medyada Cumhurbaşkanı  Erdoğan hakkında hakarete varan ifadeler kullandığı iddia edildi. 

Bu zihniyetteki veliler karşısında Valilik ve İl Milli eğitim Müdürlüğünün nasıl bir tavır alacağını merak ediliyor. 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:34
  1. İstanbul
  2. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
  3. Mescid-i Aksa
  4. Filistin
  5. pano

YORUM YAZ

  • AlparslanAlparslan21 dk önce
    Ebu cehilin torunları her asırda var idi. BU ASIRDA DA üremeye devam ediyor.. önemli olan MUSLUMANLARIN DIK DURMASI..
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ25 dk önce
    O PANODA KENDİ KURTULUŞ SAVAŞIMIZ ÇANAKKALEMİZ SAKARYAMIZ BUYUK TAARUZUMUZ ANLATILMALI.SONRA YER KALIRSA DİGERLERİNE YER VERİLİR.
  • Ali Ali 31 dk önce
    Bunlar ne bicim insan bunlaryahudimi ermenimi söylesinlerde bilelim
  • Yusuf Köse Müslüman Yusuf Köse Müslüman 34 dk önce
    80 Veli siyonist mi? Veya sempatili mi? Kendini bi kontrol etsin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 36 dk önce
    İçimizde ki Bizanslılar.
  • YAHUDİ ÇOCUĞU YAHUDİ ÇOCUĞU 38 dk önce
    BEĞEMNİYE İSRAİLE GİTSİN BURASI MÜSLÜMAN TÜRK TOPRAĞI

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