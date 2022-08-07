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Ekonomi Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Çağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu biriminin bilgisayar teknolojileri bölüm/programına doktor öğretim üyesi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 14:13:00 -
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

Başvuru Bitiş Tarihi : 20.08.2022

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