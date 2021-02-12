Caferi Sadık Eroğlu kimdir? Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı mı?
Terör örgütlerinin beli kırılmaya devam ediliyor. Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atamasını bahane ederek ikinci gezi ihanetine kalkışmaya yeltenen terör grupları arasında DHKP-C de var. Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu gözaltına alındı. Peki Caferi Sadık Eroğlu? Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı mı?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı. Peki bu terörist Caferi Sadık Eroğlu? Caferi Sadık Eroğlu nereli?
"Gri" kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (sözde genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı. Yargılandığı mahkemece tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti. Terörist Eroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.