  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Caferi Sadık Eroğlu kimdir? Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı mı?
Gündem

Caferi Sadık Eroğlu kimdir? Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı mı?

Terör örgütlerinin beli kırılmaya devam ediliyor. Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atamasını bahane ederek ikinci gezi ihanetine kalkışmaya yeltenen terör grupları arasında DHKP-C de var. Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu gözaltına alındı. Peki Caferi Sadık Eroğlu? Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 08:10:00 - 2021-02-12 08:11:26
Caferi Sadık Eroğlu kimdir? Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı mı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyon ile DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nu gözaltına aldı. Peki bu terörist Caferi Sadık Eroğlu? Caferi Sadık Eroğlu nereli?

"Gri" kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 26 Şubat 2019'da Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (sözde genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı. Yargılandığı mahkemece tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti. Terörist Eroğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye için dönüm noktası! TUSAŞ, 6 ayda 5 adet TS1400 motoru üretecek
Teknoloji

Türkiye için dönüm noktası! TUSAŞ, 6 ayda 5 adet TS1400 motoru üretecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, “Önümüzdeki 6 ay içinde en a..
Türkiye bu korkunç manzarayı konuşuyor! BAE, İran, Mısır ve Katar gibi ülkeler var… Büyü evine ani baskın
Gündem

Türkiye bu korkunç manzarayı konuşuyor! BAE, İran, Mısır ve Katar gibi ülkeler var… Büyü evine ani baskın

Ankara'da büyü ve fal çetesine yönelik şafak vakti baskınına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İnsanların dini duyguları istismar ederek..
25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı
Gündem

25 gün önce aşı olmuştu! Koronavirüse yakalandı

Samsun'da 25 gün önce koronavirüs aşısı olan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, koronavrirüse yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay