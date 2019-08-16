Çadlı genç hafızlarla ilgili bu detayı biliyor muydunuz?

Kara kıta olarak adlandırılan Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Çad'da Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen genç hafızlarla ilgili anlatılan detay duygulandırdı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin ülkede ziyaret ettiği hafızlık merkezinde eğitim gören hafızların kullandığı yeşil takke dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hayrat Derneği yetkilisi duygulandıran detayı şu ifadelerle anlattı.

"Buradaki kardeşlerimizin hepsi yeşil takkeli ve hafız. Burada 2770 kişi hafızlık yapıyor. Luhlara yazarak buradalardan ezberleyerek hafızlıklarını yapıyorlar. Yeşil takkeleri Mescid-i Nebevî hürmeten takıyorlar. Çok güzel ve manevi bir ortam var burada. Allah hepsinden razı olsun inşaallah."