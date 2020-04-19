Çadır üretilen depoda parti yapıp canlı yayınladılar, on binlerce lira ceza yediler
Ankara’da çadır üretilen bir depoda toplanıp parti yapan 14 kişiye, mekana operasyon düzenleyen polis ekiplerince koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 60 bin lira ceza kesildi.
Başkent Ankara’da bir depoda müzik eşliğinde parti yapan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.
Sosyal medyadan canlı yayınladılar
Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır üretimi yapılan bir depoda toplanan bir grup, müzik sistemi kurup parti yapmaya başladı.
Depoda bulunan bazı kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.
Koronavirüs ihlalinden 60 bin lira ceza
Canlı yayında söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi.
Polis, depoda bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti.
Ayrıca depo sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.