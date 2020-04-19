  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çadır üretilen depoda parti yapıp canlı yayınladılar, on binlerce lira ceza yediler

Ankara’da çadır üretilen bir depoda toplanıp parti yapan 14 kişiye, mekana operasyon düzenleyen polis ekiplerince koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 60 bin lira ceza kesildi.

2020-04-19 07:43:00 -
Çadır üretilen depoda parti yapıp canlı yayınladılar, on binlerce lira ceza yediler

 

Başkent Ankara’da bir depoda müzik eşliğinde parti yapan 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 60 bin lira ceza kesildi.

 

Sosyal medyadan canlı yayınladılar

 

Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır üretimi yapılan bir depoda toplanan bir grup, müzik sistemi kurup parti yapmaya başladı.

 

Depoda bulunan bazı kişiler, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

 

Koronavirüs ihlalinden 60 bin lira ceza

 

Canlı yayında söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya operasyon düzenledi.

 

Polis, depoda bulunan 14 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti.

 

Ayrıca depo sahibi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alp

Cezalar artsın böyle keyf yapanlara. Zira her kuruş masuma uzanan el oluyor.
  • Yanıtla

atakan699

devletimizin eline sahlik offf olsun cezayi basmis , devam nu gencler ancak ceza alinca yanlisi anlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı