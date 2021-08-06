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Gündem

Çadır kentte yangın! Mahalle yok oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangın sırasında bir mahalle yok oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 11:08:00 -
Çadır kentte yangın! Mahalle yok oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhammut çadır kentinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların çadırlara sıçramasıyla bir anda alev aldı.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, bir mahalle tamamen yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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