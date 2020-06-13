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Aktüel

Caddebostan Sahili’nde oluşan çöpler havadan görüntülendi

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde deniz kenarında biriken çöp yığınları dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:57:13 -
Caddebostan Sahili’nde oluşan çöpler havadan görüntülendi

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde deniz kenarında biriken çöp yığınları dikkat çekti. Sahil kenarında oluşan çöp yığını drone ile havadan görüntülendi.


Caddebostan Sahili’nde oluşan deniz üzerindeki çöp kirliliği hafta sonu sahilde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Yoğun bir tabaka halinde deniz kenarına biriken çöp yığınları ördeklerin yüzdüğü bir alan haline geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ise deniz kenarında biriken çöplerin temizlenmesini bekliyor.


Çocuğu ile sosyal sorumluluk projesi için sahile çöp toplamak için geldiğini belirten bir vatandaş ise "Daha önce şüphesiz temizlik vardı ama şimdilik kirlilik var. Muhtemelen ya rüzgardandır artı bir de insanların vermiş olduğu zarar bir de arkasını temizlememek. Sonuçta bir takım işi bu. Aslında bireysel olarak başlamak lazım. İlk bizden başlayacak. Çocuğumla bugün buraya geldim atık toplamak için okul projesi. İşte dediğimiz gibi bir okul projesinden başlıyoruz bireysel olarak geliyoruz görevimizi yapıyoruz. Bir başkaları da görevlerini yerlerini getirirse iyi olur” diye konuştu


Öte yandan sahilde oluşan çöp yığınları drone ile havadan görüntülendi.

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