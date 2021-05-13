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Ekonomi Cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere malzeme alınacak
Ekonomi

Cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere malzeme alınacak

Bilecik Belediyesi, muhtelif cadde ve sokaklarda, yollarda ve yaya yolları imalatlarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 13:22:00 -
Cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere malzeme alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 21 Kalem Bilecik Merkez Cadde ve Sokaklarda Yollarda ve Yaya Yolları İmalatlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İşinin ihalesi 03.06.2021 tarih ve saat 14:30’da Bilecik Belediye Başkanlığı İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Cad. No: 7 Merkez/Bilecik Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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