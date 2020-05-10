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Aktüel

Cadde ve parklar onlara kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesiyle Van’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:42:07 -
Cadde ve parklar onlara kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına 4 saat ara verilmesiyle Van’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı.


Van’da korona virüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 11.00-15.00 saatleri arasında cadde ve sokaklarda zaman geçirerek keyifli vakit geçirdi. Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağıyla evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar, bugün saat 11.00’de sokağa çıktı. Sosyal mesafe kuralına uyarak cadde, sokak ve parkları dolduran vatandaşlar, alınan tedbirler için de yetkililere teşekkür etti. Alınan tedbirler kapsamında eldiven, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkan 65 üstü vatandaşlar, yaşadıkları memnuniyeti anlattılar. Alınan kuralların yerinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, yeniden dışarı çıkma umuduyla evlerine geri döndüler.

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