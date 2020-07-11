  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çad'da Kovid-19 yasakları hafifletiliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-11 01:32:51 -
Çad'da Kovid-19 yasakları hafifletiliyor

HARTUM (AA) - Orta Afrika ülkesi Çad, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı uluslararası uçuş yasağını ağustos ayı başında kaldıracağını duyurdu.

Çad Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İdris Debi, Kovid-19 salgını kriz yönetimi komitesi toplantısında, tedbirlerin hafifletilmesi kararı aldı.

Karar uyarınca, ağustos ayının ilk haftasında uluslararası hava trafiğinin açılması, ayın 15'inde ise spor müsabakalarının yeniden başlaması öngörülüyor.

Açıklamada, salgının yayılmasının yavaşlaması ve iyileşme oranının yüksek olması durumunda kamuya açık toplanma yerleri, oyun alanları, iş yerleri ve büyük restoranların da yakında açılabileceği kaydedildi.

Çad'da şu ana kadar 874 Kovid-19 vakası tespit edildi, 74 kişi ise hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı