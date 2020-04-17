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Aktüel

Çad'da inişe geçen uçaktan kazara eve düşen obüs mermisi patladı: 5 ölü

2020-04-17 21:22:39 -
Çad'da inişe geçen uçaktan kazara eve düşen obüs mermisi patladı: 5 ölü

DAKAR (AA) - Orta Afrika ülkesi Çad'da savaş uçağından Fransız askeri üssünün yakınındaki bir eve kazara düşen obüs mermisinin patlaması sonucu biri general 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Encemine'deki Franssız Barkhane Üssü yakınlarındaki Adji Kossei askeri havalimanına inişe hazırlandığı sırada Sukhoi tipi savaş uçağından kazara düşen obüs mermisinin bir eve isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, merminin patlamasıyla evde yaşayan Cumhurbaşkanlığı üst düzey koruma görevlisi 1 general ve ailesindeki 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, patlamayla birkaç evin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaralıların askeri hastaneye kaldırıldığı ve Fransız askeri ile Çad ordusundan uzman ekiplerin olay yerine gelerek enkaz altında kalanlara yönelik kurtarma faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Ordu tarafından olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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