Çad'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan isim belli oldu

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin sonuçlara göre, 6. kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Itno, yüzde 79,32'lik oy oranıyla seçimin galibi oldu. Pahimi Padacke Albert yüzde 10,32, tek kadın aday Beassemda Lydie yüzde 3,16 oranında oy alırken diğer 7 aday ise yüzde 2'nin altında kaldı.

7 milyon 300 bine yakın seçmenin bulunduğu Çad'da, 11 Nisan'da yapılan seçimlere katılım oranı ise yüzde 64,81 oldu.

Ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Itno, geçerli 4 milyon 723 bin 240 oyun 3 milyon 663 bin 431'ini alırken, en yakın rakibi Albert, 476 bin 464 oy, Lydie ise 145 bin 867 oy aldı.

Itno, 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyor

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyor.

Öne çıkan muhalif adaylar Değişim İçin Yeni Cephe Partisi Lideri Yaya Dillo ile Dönüştürücü Partisi Lideri Succes Masra'nın adaylık başvuruları, parti kurmaları için yasal şartlar oluşmadığı ve yaş sınırına takıldıkları gerekçesiyle reddedilmişti.

Ulusal Kalkınma ve Yenileme Birliği Lideri Salih Kebzabo, mevcut Cumhurbaşkanı Idriss Debi Itno'nun, rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerken, diğer adaylar Ngarledjy Koji-Yorongar Le Moiban ve Bongoro Bebzoune Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı.

Anayasa değişikliğiyle 2033'e kadar seçilmesinin önünü açtı

Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu ifade etmişti.