C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor

Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 nakliye uçağının Gürcistan'da düşmesiyle ilgili soruşturma hız kazandı. Uçağın parçalarının ve enkazının incelenmesi için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

KARA KUTU TÜRKİYE'DE, ÖN RAPOR BEKLENİYOR

Kaza yerinde bulunan ve kazanın nedenini aydınlatacak en önemli delil olan kara kutu, incelemeler için 12 Kasım'da Türkiye'ye getirildi.

70 kişilik Türk uzman ekibi, kaza yerinde en ince ayrıntısına kadar çalışma yaparak geniş bir alana yayılan enkaz parçalarını topladı.

En küçük bir vidanın dahi delil niteliği taşıması nedeniyle parçalar ayrıntılı inceleniyor.

TEKNİK SORUNLAR ÖNE ÇIKIYOR

İncelemelerin bu aşamada, uçağın kalkıştan kısa süre sonra teknik bir sorun yaşayıp yaşamadığı üzerine yoğunlaştığı belirtiliyor.

Kazaya ilişkin net nedeni kısa sürede yazılması beklenen ön inceleme raporu ortaya koyacak.

Kaza sonrası bölgeden gelen fotoğraf ve videolarda, C130 nakliye uçağının burun ve kuyruk kısmının ana gövdeden tamamen kopmuş olması dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan bir videoda, uçağın kuyruk kısmının ana gövdeden bağımsız olarak düştüğü görülüyor.

Uzman yorumları, kazanın seyrini şöyle özetliyor: Önce uçağın kuyruk kısmı parçalandı, ardından burun kısmı koptu.

Burun ve kuyruk kısmı olmayan ana gövde ise daireler çizerek yere çakıldı. Kuyruğun parçalanmasının, uçağı tamamen kontrol edilemez hale getirdiği tahmin ediliyor.

Videolarda, çarpma öncesinde motorlardan bir veya ikisinden kısa alev veya dumanların yükselmesi de motor arızası ihtimalini güçlendiriyor; ancak motorların kesin durumu detaylı inceleme ile netleşecek.