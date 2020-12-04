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Sağlık C vitamini nedir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?
Sağlık

C vitamini nedir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Vücut için en önemli vitaminlerden birisi olan C vitamininin birçok faydası bulunmaktadır. C vitamini; bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, kardiyovasküler hastalıklar, doğum öncesi sağlık sorunları, göz hastalıkları ve cildi yaşlanma etkilerine karşı vücutta koruma sağlayabilir. Peki, C vitamini nedir, hangi besinlerde bulunur? İşte C vitamini hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:40:00 -
C vitamini nedir? C vitamini hangi besinlerde bulunur?

C vitamini suda çözünen bir besindir. Vücudu serbest radikallerin hasarından koruyabilir, antioksidan görevi görebilen bir vitamindir. C vitamini askorbik asit olarak da ifade edilir ve vücut tarafından üretilemez. Bu durumda C vitaminini doğal besin kaynaklarından almamız gerekir. Peki, C vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte detaylar…

C vitamini nedir?

Cilt, tendonlar, bağlar, kan damarları, kemikler ve kıkırdak gibi çeşitli farklı dokuların ihtiyaç duyduğu bir protein türü olan C vitamini; vücutta kolajen üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Doku büyümesi ve onarımı sürecindeki rolü ile bilinmektedir. C vitamini askorbik asit olarak da ifade edilir. Çinko ve A vitamini gibi C vitamini de bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye destek olur.

C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Kırmızı biber, Kırmızı lahana, Kivi, Kavun, Yeşil dolmalık biber, Portakal, Mandalina, Çilek, Frenk üzümü, Yaban mersini, Papaya, Brokoli, Maydanoz, Ananas, Brüksel lahanası, Ispanak, Roka, Tere, Karnabahar, Mango, Limon, Greyfurt, Yeşil fasülye, Bezelye, Domates besinlerinde C vitamini bulunmaktadır.

 

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