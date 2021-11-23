C vitamini hangi besinlerde bulunur?
C vitamini, insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür.
Vücutta oluşan kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunacağı için normal diyetle düzenli ve yeterli C vitamini alınması bu durumların önlenmesine yardımcı olur.
C vitamini nelerde var?
- Limon
- Portakal
- mandalina
- greyfurt
- kivi, ananas
- çilek
- Kırmızı ve yeşil biber
- Domates
- Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler
- Taze kuşburnu,
- Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler
C vitamini takviyesi nasıl alınmalı?
C vitamini en yaygın olarak narenciye ürünleri, çeşitli meyveler ve sebzelerde bulunur. Bunun yanı sıra kapsül halinde ve çiğnenebilir tabletler şeklinde ağızdan alınan takviyeler halinde de C vitamini almak mümkündür.