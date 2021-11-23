C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Vücutta oluşan kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunacağı için normal diyetle düzenli ve yeterli C vitamini alınması bu durumların önlenmesine yardımcı olur.

C vitamini nelerde var?

Limon

Portakal

mandalina

greyfurt

kivi, ananas

çilek

Kırmızı ve yeşil biber

Domates

Roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler

Taze kuşburnu,

Brokoli, lahana, ıspanak gibi sebzeler

C vitamini takviyesi nasıl alınmalı?

C vitamini en yaygın olarak narenciye ürünleri, çeşitli meyveler ve sebzelerde bulunur. Bunun yanı sıra kapsül halinde ve çiğnenebilir tabletler şeklinde ağızdan alınan takviyeler halinde de C vitamini almak mümkündür.