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C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

C vitamini sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Peki, C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

23 Eylül 2019 Pazartesi 23:04
C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

C vitamini sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Peki, C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

C vitamini cilt sağlığı için önemli olan kolejenin üretimi adına son derece önemlidir. C vitamini eksikliği durumunda ciltte döküntüler ve yumrular oluşabilir.

C vitamini eksikliği vücuttaki tüylerin aşırı uzaması ve dökülmesine yol açar.

C vitamini eksikliğinde saç diplerinde kızarıklıklar meydana gelebilir.

Tırnaklarınızın üzerinde lekeler oluşmaya başladıysa C vitamini eksikliğinden şüphelenebilirsiniz.

En ufak darbeyle bile vücudunuzda büyük morluklar oluşuyorsa C vitamini eksikliğiniz olabilir.

Vücudunuzdaki yaralar, yanıklar normalden daha yavaş kapanıyorsa; C vitamini eksikliğiniz olabilir.

Sık sık eklem ağrıları yaşamak da C vitamini eksikliğinin işareti olabilir.

Diş eti kanamalarınız arttıysa C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok kıymetlidir. Bu nedenle sık sık hasta oluyorsanız C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız sebeplerinden biri C vitamini eksikliği olabilir.

Ne yaparsanız yapın kilo veremiyor musunuz? Vitaminlerinize baktırmanızda yarar var.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:04
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