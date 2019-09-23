C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
C vitamini sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Peki, C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?23 Eylül 2019 Pazartesi 23:04
C vitamini sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Peki, C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?
C vitamini cilt sağlığı için önemli olan kolejenin üretimi adına son derece önemlidir. C vitamini eksikliği durumunda ciltte döküntüler ve yumrular oluşabilir.
C vitamini eksikliği vücuttaki tüylerin aşırı uzaması ve dökülmesine yol açar.
C vitamini eksikliğinde saç diplerinde kızarıklıklar meydana gelebilir.
Tırnaklarınızın üzerinde lekeler oluşmaya başladıysa C vitamini eksikliğinden şüphelenebilirsiniz.
En ufak darbeyle bile vücudunuzda büyük morluklar oluşuyorsa C vitamini eksikliğiniz olabilir.
Vücudunuzdaki yaralar, yanıklar normalden daha yavaş kapanıyorsa; C vitamini eksikliğiniz olabilir.
Sık sık eklem ağrıları yaşamak da C vitamini eksikliğinin işareti olabilir.
Diş eti kanamalarınız arttıysa C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.
C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok kıymetlidir. Bu nedenle sık sık hasta oluyorsanız C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.
Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız sebeplerinden biri C vitamini eksikliği olabilir.
Ne yaparsanız yapın kilo veremiyor musunuz? Vitaminlerinize baktırmanızda yarar var.
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