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Sağlık C vitamini eksikliği belirtileri neler? | C vitamini nelerde var?
Sağlık

C vitamini eksikliği belirtileri neler? | C vitamini nelerde var?

C vitamini insan vücudunun en çok gereksinim duyduğu vitaminlerin en önemlisidir. C vitamini eksikliği vücutta başka hastalıkların oluşumuna yol açar. C vitaminini vücut kendisi üretemez. Dolayısıyla C vitamini için dışarıdan gıdalardan almak zorundayız. Peki, C vitamini nelerde var? Vücut, C vitamini eksikliğinde ne gibi belirtiler verir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:34:00 -
C vitamini eksikliği belirtileri neler? | C vitamini nelerde var?

Her gün tüketilmesi gereken C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük rol oynamaktadır.  C vitamini desteği almak; soğuk algınlığı süresini kısaltır ve belirtilerin şiddetini hafifletebilir. Bunun yanı sıra gündelik yaşamınızda daha enerjik olmanızı sağlar. Peki, C vitamini günde ne kadar tüketilmelidir?

C vitamini günde ne kadar tüketilmelidir?

Her gün ihtiyacınız olan C vitamini miktarı yaşınıza bağlı olarak değişir. Farklı yaşlar için günlük ortalama önerilen C vitamini miktarı şu şekildedir;

Günlük alınması gereken C vitamini miktarı genellikle kadınlarda 75 mg, erkeklerde de ise 90 mg olarak belirtilmiştir. Büyük boy 1 portakal ya da 2 adet kivi günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar. Hamilelik döneminde tavsiye edilen günlük miktar 85 mg, emzirme döneminde ise 120 mg olarak belirtilir. Sigara içen kişilerin ise 35 mg daha fazla C vitamini alması gerekir.

C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Anemi, diş etlerinde kanama ve şişme oluşabilir, burun kanamaları meydana gelebilir, peteşi (deri lekeleri) oluşabilir, ekimoz (cilt altı kanamaya bağlı çürük) oluşabilir, purpura (morluklar) oluşabilir, eklemlerde şişkinlik ve eklem ağrısı yaşanabilir, yaralar tam iyileşmeyebilir veya yavaş iyileşir, yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo alınır, cilt kuruluğu meydana gelir, hiperkeratoz (deri kalınlaşması) olur, kıl dönmeleri yaşanabilir, saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi, Diş minesi zayıf kalır.

Birkaç hafta içerisinde çok az C vitamini alan veya hiç almayan insanlarda iskorbüt hastalığı oluşabilir. İskorbüt hastalığı; gündelik yaşamınızda sizi  daha yorgun bırakır ve diş etlerinin iltihaplanmasına, ciltte küçük kırmızı veya mor lekelere, eklem ağrısına neden olabilir.

C vitamini hangi besinlerde var?

Siyah frenk üzümü, kırmızı biber, kivi, yeşil dolmalık biber, portakal, çilek, papaya, brokoli, maydanoz, ananas, brüksel lahanası, karnabahar, mango, limon, greyfurt, bezelye, domates

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