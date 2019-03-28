ANKARA (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Bitkisel yağ sektörü ham madde bakımından dışarıya bağlı, bunun önlemlerini almak gerekiyor." dedi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin (BYSD) 39. Olağan Genel Kurulu, Sheraton Otel'de yapıldı.

Uçarmak, bitkisel yağ sektörünün dünyayla rekabet edebilecek güce sahip olduğunu belirterek, sektör için alınması gereken önlemlere dikkati çekti. Uçarmak, "Bitkisel yağ sektörü ham madde bakımından dışarıya bağlı, bunun önlemlerini almak gerekiyor. Bu, üretim planlamasıyla olabileceği gibi bizim gerek dağıttığımız kota sisteminin uygulama zamanlarını ayarlayarak gerekse dahilde işleme rejimini yerli üretimi destekleyecek şekilde ayrıntısını planlamak suretiyle sektöre destek vermemiz lazım." diye konuştu.

Bitkisel yağ sektöründe kullanılan ham maddenin üçte ikisinin dışarıdan geldiğini belirten Uçarmak, "Bu alanda yapılabilecek çok şey olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Ayçiçeğini çiftçiye yeniden sevdirmemiz lazım"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'de tüketilen bitkisel yağların yüzde 85'inin ayçiçek yağı olduğuna dikkati çekerek, "Bitkisel yağ sektörü ithalata bağlı sektörlerin başında geliyor. Her sene milyarlarca doları dışarı kaptırıyoruz. Ayçiçek ekim alanlarını ikiye katlamamız lazım. Sözleşmeli tarımla ayçiçeğini çiftçiye yeniden sevdirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, tağşişin hem tüketiciyi hem üreticiyi mağdur ettiğinin altını çizerek, tağşiş yapanların meslekten men edilmesi gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, tağşiş konusunda BYSD yetkililerinin de büyük mücadele verdiğini aktardı.

- "Yaklaşık 3 milyon ton ayçiçeği üretilmeli"

BYSD Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de ayçiçeğindeki ham madde yetersizliği nedeniyle sektörün dışa bağımlı hale geldiğini belirterek, bu durumdan kurtulmak için çiftçiye gerekli prim desteği ve teşviklerin verilmesi, yerli üretim artışı ve yılda 2,5-3 milyon ton ayçiçeği üretiminin gerçekleştirilmesi gerektiğini anlattı.

Büyükhelvacıgil, "Buğdayda olduğu gibi yağlı tohumlar da stratejik ürün kapsamına alınmalıdır. Ayçiçeği üretim programı da yeniden gözden geçirilmelidir. Desteklerin artırılması, sanayicinin sözleşmeli üretime daha çok ilgi duymasını sağlayacaktır. 2030 yılına kadar bunu iyi yönetirsek 15,6 milyar dolar ülkemizde kalır." dedi.



