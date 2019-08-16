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Bypass ameliyatı olan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş taburcu oldu

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 9 Ağustos tarihinde bypass ameliyatı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:03
Bypass ameliyatı olan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş taburcu oldu

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 9 Ağustos tarihinde bypass ameliyatı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş taburcu oldu.


Geçtiğimiz hafta rutin sağlık kontrolleri esnasında ortaya çıkan bir semptomdan dolayı AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bypass ameliyatı olmuştu. Hastanede tedavi süreci tamamlanan AKÜ Rektörü Karakaş, taburcu oldu. Taburcu olmadan önce Rektör Karakaş ve AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ameliyatı gerçekleştirilen Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Becit ve ekibi de katıldı.


HOCAMIZIN BÜNYESİ SAĞLAM VE ZİNDEYMİŞ


AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş yaptığı açıklamada, AKÜ Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ı taburcu ettiklerini belirterek; “Mehmet Karakaş hocamızı inşallah bugün sağ salim taburcu ediyoruz. Daha önce bir göğüs ağrısı nedeniyle hastanemizi başvurdu. Bayram öncesi kontrol amacıyla hocamızın tenkitlerini acil olarak yaptırdık. EKG’sinde geçirilmiş emay bulgusu nedeniyle hızlı bir şekilde anjiyo röflesi ve anjiyosunda kalbi besleyen 4 damarında tıkanıklığa saptandı. Onun üzerine acil ameliyat kararı alındı. Cuma günü ayın 9’unda ameliyata alındı. Uzun süren bir ameliyat sonrası hocamızın 4 ana damarı değiştirildi. Allah’a hamt ameliyat sonrası her hangi bir komlikasyon gelişmedi. Hocamızın da bünyesi gayet sağlam ve zindeymiş. Gayet hızlı bir şekilde toparladı yoğun bakım sürecinden sonra da servise aldık. Ek bir problem gelişmeden inşallah bugün itibariyle kendisini taburcu ediyoruz” dedi.


REKTÖR HOCAMIZ İKİNCİ HOCALIĞINI YAPTI


Nekahet dönemi sonrası kendisiyle tekrar el ele çalışmaya devam edeceklerini belirten Rektör Okumuş, Rektör Karakaş’a böyle büyük bir ameliyatı AFSÜ’de olduğu için teşekkür etti. Okumuş konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Hocamızı Afyon için ilimizin eğitim faaliyetlerini hep birlikte sürdürmek için kendisini görevinin başına bekliyoruz. Hocalık hep sınıfta öğrencilere ders anlatarak olmaz, ders farklı şekilde de verilir. Ben böyle riskli böyle büyük bir ameliyat için hiç tereddüt göstermeden hastanemizi tercih ettiği ve burada ameliyat olmak istediğini belirttiği için kendisine teşekkür ediyorum. Burada üniversitemizde bu tür ameliyatların yapılamayacağını, burada hastaların öleceğini veya hasta olacağına dair geldiğimizde bir takım söylentiler vardı bence onlara karşı en güzel dersi verdi. Rektör olarak böyle büyük bir ameliyatı hastanemizde bizlere ve ekibimize güvenerek ameliyat olduğu için ben aslında güzel bir ders verdiğini düşünüyorum. İkinci hocalığını da yaptı diyorum ve o yüzden kendisine teşekkür ediyorum.”


Rektör Karakaş ise, kardiyoloji ekibine ve kalp damar ekibine ameliyat sürecinde göstermiş oldukları titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karakaş konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Özellikle Necip hocamın varlığı bizi gerçekten memnun etti, ekibiyle birlikte gerçekten başarılı bir ameliyat oldu. Ameliyat kararı verildiğinde büyük bir ameliyat risk var, nerede yapılacağına dair. Ekibi gördüğümüz zaten tesisi biliyorduk. Yıllardır beri emeğimizde var. Dolayısıyla teşhisisin işleyişini ekibi de görünce tereddütsüz karar verdik ve sonraki süreçte doğru bir karar verdiğimizi görmüş olduk. Afyonumuz böyle bir tesise sahip olduğu için mutluyum gurur duyacağımız bir tesis. Bu tür ameliyatın burada gerçekleştirilmiş olması bizim gurur ve duymamızı sağlarken, güven duygumuzu da yükseltti.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:03
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